Ningún Gobierno había dedicado tanto tiempo la combatir la violencia: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, aseguró que ningún gobierno anterior había dedicado tanto tiempo a combatir la inseguridad y la violencia en México, como lo está haciendo su administración.

Fue durante su conferencia de prensa, llevada a cabo este viernes 20 de mayo en Cajeme, Sonora, que el presidente reveló que todos los días de 6:00 a 7:00 de la mañana se reúne con el gabinete de seguridad para conocer qué ocurre en el país y así poder tomar decisiones para combatir la violencia y la inseguridad qué se vive en la república.

“Trabajamos todos los días por la justicia, yo creo que ningún Gobierno le ha dedicado tanto tiempo al problema de la inseguridad y de la violencia como el Gobierno que yo represento, nunca se había visto que se atendiera diariamente el problema de la violencia”, declaró el presidente.

Todos los días recibe un informe de seguridad

El presidente López Obrador aseguró que, en la historia de México, "nunca se había visto que todos los días, de 6:00 a 7:00 h", el Gabinete de Seguridad se reuniera para atender "el problema de la violencia y tomar decisiones".



Más, en: https://t.co/IjcRlPN3xB pic.twitter.com/Cfcq4Iz28A — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 20, 2022

El mandatario aseguró que los asesinato y homicidios dolosos se daban a conocer en un informe quincenal, pero ahora este mismo informe se da de manera diaria.

“Es más, los asesinatos, los homicidios, se daban a conocer en un informe quincenal, y el presidente yo creo que se enteraba cada 15 días. Ahora no, ahora es diario, les puedo decir cuántos asesinatos hubieron ayer lamentablemente en el país, en dónde, las causas, cuántos vinculados a la delincuencia organizada, en qué estados y en dónde no hubo homicidios, y así en todos los delitos”, indicó el presidente en su conferencia de presa de este viernes 20 de mayo.

Aseguró que las reuniones de todas las mañanas no le sirven únicamente para informarse, sino para tomar decisiones y enfrentar el problema de seguridad y de violencia que existe actualmente.

El presidente indicó que en el período neoliberal predominaban los crímenes de Estado, que a su consideración era el principal violador de los Derechos Humanos, un patrón con el que él ha decidido romper y enfrentar la inseguridad.

“A diferencia de antes, los crímenes no tiene que ver con la autoridad, antes habían crímenes de Estado era lo que predominaba. El Estado era el principal violador de los derechos humanos, ahora no es así, porque ya no hay esa relación de complicidad que existía. Hemos evitado que se asocie la autoridad con la delincuencia organizada, sigue habiendo, porque estamos en un proceso de transición, y fue mucho el descuido”, señaló.

