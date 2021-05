Niña pide ayuda por violencia intrafamiliar con un mensaje en cartón de cerveza

Los casos de violencia intrafamiliar aumentaron durante la pandemia del COVID-19 en México, donde los niños fueron las víctimas principales, prueba de esto fue un llamado de ayuda de una niña en Coahuila, el cual se viralizó en redes sociales.

Usando como medio un cartón de cervezas, una pequeña niña pidió ayuda con un mensaje escrito en la caja, donde además de exponer las agresiones que sufre, expresó sus deseos de morir, razón por la cual conmovió a miles en distintas plataformas.

El mensaje surgió en el municipio de San Juan de Sabinas, exactamente en Nueva Rosita, donde una internauta de Facebook identificada como Astrid Martínez Ayala fue quien encontró el mensaje de violencia intrafamiliar en Coahuila.

Niña pide ayuda por violencia intrafamiliar en Coahuila

El hecho de que el mensaje estuviera escrito en un cartón de cervezas deja en claro que el problema de la violencia intrafamiliar y el alcoholismo es uno de los más preocupantes en el país, y este grito de ayuda fue el claro ejemplo.

Te informamos en La Verdad Noticias que el mensaje de ayuda que pidió la niña fue el siguiente: ‘Mi papá Juan me regaña, mi mamá Isabel me pega, se enoja, además me quiero morir. Soy Camila’, el cual fue escrito en un cartón de cervezas, probablemente que sus padres compraron.

La usuaria de Facebook que encontró el mensaje lo difundió a través de su cuenta, pero hasta el momento no se sabe si la pequeña Sofía víctima de violencia intrafamiliar en Coahuila pertenece al mismo poblado o el cartón de cervezas provino de otra entidad.

Piden a Autoridades investigar el caso de violencia de Coahuila

Hasta el momento no se ha localizado a la niña que pido ayuda

Hasta el momento ninguna dependencia de la ley en el estado de Coahuila ha iniciado investigaciones respecto al hecho que hasta el momento sólo ha generado impacto en redes sociales, pero la presión ciudadana ha comenzado a crecer.

Dicho esto, probablemente durante los próximos días las autoridades investiguen más a fondo el hecho para identificar de dónde provino el mensaje y así iniciar una carpeta de investigación para localizar a los responsables y respondan por los hechos denunciados por violencia contra menores.

