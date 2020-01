Niña de 8 años amenaza a su compañera con arma de juguete en el salón de clases

Lo que para los niños fue un momento de diversión y “juego”, generó pánico en una primaria de Tamaulipas, luego que una niña de tercer grado sacó un arma de su mochila y amenazó a su compañera en el salón de clases.

De acuerdo a las autoridades, durante el recreo la niña se quedó en el salón de clases junto con otros niños, momento en el cual sacó de su mochila un arma de juguete y apuntó contra su compañera.

Una de las maestras se percató de la escena por lo que corrió para para decomisar el arma, la cual creía era de verdad.

La maestra evacuó a los niños y reportó los hechos a la dirección, sin embargo, una madre de familia que estuvo en el lugar al momento de la amenaza alertó a los otros padres de familia.

Momentos de pánico

Una madre relató para medios locales los momento de pánico que vivieron al ser alertadas de que una menor llegó un arma a la escuela, ya que tras los hechos en Torreón viven con más precaución.

“Una niña de tercer grado sacó un arma en el área del recreo y todos pensaron que era de verdad pero resultó ser de juguete y se la puso a la otra niña en la cabeza”, sostuvo la mujer.

Llamado a los padres

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Armando Mar Sobrevilla recalcó que es obligación de los padres revisar las mochilas de sus hijos antes de llevarlos a la escuela.

“Yo no entiendo realmente porque un niño lleva una pistola de plástico, porqué razón no revisan, está mal. Si los padres no hacen sinergia vamos a tener siempre una sociedad descompuesta”, aseguró.

Caso similar

En Chiapas, un alumno de tercer grado de secundaria cargaba una pistola en la mochila al momento de ingresar al aula.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 21 de enero, durante las clases habituales, una maestra se percató de algo similar a un arma de fuego en una mochila de una de sus alumnos de la escuela secundaria federal número dos, luego que otros alumnos la alertaron.

