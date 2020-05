Niña de 3 años vence al COVID-19 en Veracruz y la despiden con aplausos

covid mexico veracruz

La primera paciente pediátrica con neumonía por coronavirus COVID-19 en Veracruz fue dada de alta y en redes sociales se dio a conocer la noticia.

La menor, de aproximadamente tres años y 11 meses, fue atendida en el Hospital General de Zona No.71 y fue dada de alta tras ser contagiada del virus.

La madre, ante tal situación, aconsejó: "que se cuiden que no salgan porque sí está fuerte el virus".

En el vídeo publicado vía Facebook se muestra a la niña en brazos de su madre saliendo en una silla de ruedas, mientras es despedida entre aplausos.

El vídeo fue musicalizado con la canción "We are the champions" del grupo Queen; algunos doctores del hospital aprovecharon para difundir un mensaje:

"El Covid no es un juego, las personas están muriendo".

En el comentario de la publicación también se lee: "Gracias a Dios que salió con bien. Esperemos se tengan aún más conciencia del cuidado de los peques. Ellos confían en nosotros sus cuidadores, tenemos que hacerlo de la mejor manera".

Curva de COVID-19 va aplanando

La Secretaría de Salud en México informó en su conferencia vespertina, que la curva de contagios poco a poco se ha aplanado, sin embargo eso, se afirmó, no es motivo para reducir las medidas de sana distancia e higiene, por lo que las siguientes semanas son cruciales para el avance de la pandemia por coronavirus en el país.

En países como China y España, la vida poco a poco intenta regresar a la normalidad. Medidas de confinamiento son poco a poco levantadas, pero algunos países como Francia aún mantienen dichas medidas.

Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo #COVID19 | 7 de mayo de 2020



➡ https://t.co/67SXRmG2SD pic.twitter.com/XM8WBjfkub — SALUD México (@SSalud_mx) May 8, 2020

En el continente americano, por su parte, se esperan semanas complicadas; además de que en Estados Unidos continúan las protestas, en busca de poder regresar a las labores cotidianas.

Cabe mencionar que el nuevo coronavirus ya causó la muerte de 2 mil 961 personas y ha contagiado a 29 mil 616 en poco más de dos meses de iniciada la pandemia en México.