Niña de 10 años se cuelga de la puerta de su baño para matarse

El padre de la menor, quien es pintor de casas, aseguró que no notó nada raro en su hija, que siempre estaba feliz.

Se le hizo mucha dilación y corrió, dice no podía abrir la puerta, entonces que la voy viendo negra; los labios y todo, pa pronto, corrió por un cuchillo, pero ya tenía aquí las huellas”, dijo Luz Medina Díaz, una de las vecinas

Nunca había pasado esto, le rezo a la virgencita que se salve, que yo, la verdad, no tengo ni un solo peso, ni nada”, comentó.

Una niña de 10 años de edaden Aguascalientes al colgarse de la puerta del baño de su hogar, ubicado en la calle Acueducto del Barrio de la Salud, en la capital del estado. De acuerdo con vecinos, la menor, quien se encontraba con su madre, fue al baño y ya no salió. Al ver que no salía, su mamá, quien tiene cuatro meses de embarazo, se dirigió al lugar para revisar y al notar que no abría la puerta, "como pudo ingresó y la rescató". La mujer pidió ayuda a los vecinos quienes salieron a buscar apoyo y encontraron una patrulla.Paramédicos arribaron a la vivienda para auxiliar a la menor y la trasladaron de urgencia al Hospital Miguel Hidalgo, donde no la recibieron bajo el argumento de que no tenían lugar, por lo que fue llevada al Hospital Tercer Milenio, sitio en el que su estado de salud se reportó como grave. El padre de la menor, Francisco Javier Rodríguez, quien es pintor de casas, aseguró que, que siempre estaba feliz.Este es el segundo caso deque se registra en Aguascalientes; el miércoles otro pequeño lea un pastizal seco con la intención de hacerse daño, pero fue detectado por policías municipales antes de que lograra su objetivo.