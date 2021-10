Niña con cáncer busca amparo contra declaraciones de López- Gatell y se lo niegan

Las declaraciones del subsecretario de salud, Hugo Lopez-Gatell sobre los niños con cáncer “golpistas” fueron desafortunadas y discriminatorias, así lo considero un juez federal, sin embargo el juez se negó a aprobar el amparo a una niña con cáncer de cuatro años que pedía ser indemnizada por el daño que le ocasionaron las palabras del funcionario.

El juez Mauricio Martínez Wittig, señalo que no es posible compensar económicamente a Mariana “N” (cuyo nombre fue modificado a petición de sus padres), un niña de cuatro años de edad que padece leucemia linfoblástica aguda, por lo dicho por Gatell, aseguro que tampoco se puede imponer al subsecretario de salud medidas de satisfacción o garantías de que no volverá a emitir tales declaraciones.

Por otro lado, el juez indicó que Mariana podría solicitar la reparación integral de los daños que le pudieron causar las palabras de Gatell pero tendrían que hacerlo por la vía administrativa, es decir, a través del Sistema Nacional de Atención a Víctimas luego que los padres la niña respondieron a las declaraciones de Gatell.

No se amparó a la niña con cáncer por las palabras de López- Gatell

Las palabras de Gatell fueron desaprobadas por el juez

En la lectura fácil de la sentencia que emitió en el caso de Mariana el juez indicó: “Te hago saber que repruebo sus manifestaciones (del subsecretario), pues me parecen abiertamente discriminatorias por estar basadas en un tema de salud. No se puede politizar la salud de los niños. Definitivamente no”.

Sin embargo también recalcó que no hay forma de “castigar” al subsecretario de salud por sus palabras, porque la Ley no lo permite.

“Desgraciadamente, en este asunto no podría ordenar al subsecretario que te pague el daño moral que dice tu mami te ocasionaron sus declaraciones; tampoco puedo obligarlo a que ofrezca una disculpa pública; ni a que se abstenga en el futuro de exponer argumentos similares. No, y no porque no quiera, sino porque la Ley que rige al amparo no lo permite”.

En el amparo Mariana indicó que debe recibir quimioterapia con un medicamento llamado ciclofosfamida, pero que el Hospital del Niño Poblano, donde recibió atención, le dijeron que no contaban con la medicina para la niña. Ante esto el juez consideró que se violaron sus derechos a la salud de la niña y que el hospital puso en riesgo su vida, por lo que ordenó que se le aplicará el medicamento a la menor.

“Estoy ordenando al Hospital que te aplique tu tratamiento y medicamentos en tiempo y forma, cumpliendo todas y cada una de las recomendaciones de tu doctora” indico el juez.

¿Qué hizo AMLO con los niños con cáncer?

Se han presentado problemas por desabasto de medicamentos oncológicos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha indicado que los padres de niños con cáncer tienen derecho a manifestarse ante la falta de medicamentos, así mismo reconoció que a su gobierno se le ha complicado la adquisición de fármacos oncológicos, tal como el caso de Mariana, la niña con cancer que solicitó un amparo por las declaraciones de López-Gatell.

