Niña con Síndrome de Down muere por COVID-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al enfatizar que la progresión de casos de COVID-19 se presenta cada vez de manera más acelerada, informó que la cifra de fallecimientos se elevó a 449.

Y que entre ellos, se registró el deceso de una niña con Síndrome de Down, que padecía inmunosupresión y cardiopatía congénita.

“Esta niña tenía Síndrome de Down, Síndrome de Down es una alteración cromosómica que se presenta con cierta frecuencia en el país y que causa algunos trastornos, incluida la inmunosupresión, se disminuya la eficiencia del sistema inmune y las personas que tienen Síndrome de Down tienen mayor susceptibilidad a las infecciones”, explicó.

Panorama en México 15 de abril 2020: 5,847 casos confirmados, 11,717 sospechosos, 25,138 negativos y 449 defunciones. Se ha estudiado a 42,702 personas. De casos confirmados, 3,761 (64.32%) han sido leves y 2,086 (35.68%) han requerido hospitalización por #COVID19. pic.twitter.com/94GTJfHzRg — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 16, 2020

Agregó: “Además en el caso de esta niña, que muy lamentablemente perdió la vida tenía una cardiopatía congénita, entonces tenía dos elementos de riesgo que la hicieron propensa a complicarse”.

El subsecretario de salud añadió que en promedio una persona que enferma de coronavirus, dependiendo de su gravedad, tarda 9 días en perder la vida.

México registra más de 5 mil personas con COVID-19

Durante la conferencia diaria del panorama de la pandemia del COVID-19 en México, se informó que los casos confirmados suma 5 mil 847 y los casos sospechosos ascienden a 11 mil 717.

Conferencia de prensa de la @SSalud_mx. Actualización del #COVID19 en México. Miércoles 15 de abril 2020. https://t.co/cm5fW7DKO2 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 15, 2020

La dispersión de casos de coronavirus se está concentrando en las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mexicali y Cancún. Hasta el momento, en zonas rurales no existe dispersión alta.

La tres entidades con mayor incidencia de casos de COVID-19 son: Baja California Sur, Ciudad de México y Quinta Roo.