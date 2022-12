Niña casi muere al caer en coladera de la CDMX, el registro no tenía tapadera. Foto: unotv.com

Este tipo de instalaciones en la CDMX ya causaron varios accidentes mortales, pues la falta de señalización o mantenimiento las convierte en trampas mortales, siendo una de estas la que casi le arrebata la vida a una niña de 5 años de edad que iba con su madre mientras caminaban por la alcaldía Cuauhtémoc, ¡la coladera pertenece a Telmex!

En ocasiones las tapas son robadas, los delincuentes las venden o funden para usar el metal, aunque son bastante pesadas, es muy común que esto ocurra,y al no ser reportadas, se quedan destapadas por mucho tiempo, siendo un peligro latente para la población.

Hace poco te contamos sobre una mujer que casi pierde la pierna, quedó atrapada por más de 30 minutos en una de estas instalaciones, pero ahora te decimos que, aunque estas instalaciones son útiles para evitar inundaciones, el pésimo mantenimiento y su mal estado, puede provocar accidentes automovilísticos.

Niña sufre accidente por una coladera sin tapa en CDMX

Imagen ilustrativa. Foto: tolucalabellacd.com

Una madre y su pequeña hija de 5 años, transitaban por la calle Vidal Alcocer y Eje 1 Norte, en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando de pronto su hija resbaló y cayó dentro dos metros de profundidad en una instalación subterránea que no tenía tapa, por la que la mujer pidió ayuda a comerciantes del área para sacar a la pequeña.

En pocos minutos el personal de Protección Civil, Bomberos y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegaron al sitio y comenzaron la operación de rescate, logrando sacarla rápidamente y al ser evaluada reportaron que se encontraba en buen estado de salud, por lo mientras se presentó una denuncia ante el Comité de Instalaciones Subterráneas.

¿Qué debo hacer en caso de una caída?

Si sufres una caída en la calle, revisa que no tengas una fractura, esguince o luxación, no te pares inmediatamente, ya que podrías agravar las heridas, espera unos minutos y si notas que no puedes levantarte, contacta a un familiar y pide ayuda a los servicios de emergencia, no dejes que nadie intente moverte, porque una lesión en la columna podría estar presente.

Con información de elimparcial.com