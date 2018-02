Nieto de Alba Esther acusa a las autoridades de 'aislar del mundo' a su abuela

René Fujiwara, ex diputado ferederal, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de 'aislar del mundo' a su abuela, Elba Esther Gordillo, ex líder sindical.

La causa, al parecer, es porque la familia de la maestra le ha dado apoyo a Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición Morena-PES-PT.

'Me duele mucho y me siento profundamente culpable de que la PGR ha retomado una política de acoso en contra de mi abuela. Están intentando aislar a Elba Esther del mundo debido al apoyo que yo he manifestado por Andrés Manuel López Obrador', indicó.

Fugiwara cuestionó que la PGR haría lo mismo si apoya al también precandidato Meade.

'¿Haría lo mismo si nadie estuviera hablando de una posible alianza entre Elba Esther y Meade, ¿también la estarían aislando del mundo'?, fue lo que también cuestionó.

También precisó que por más que su abuela sea la villana favorita de muchos, nadie puede aplaudir un uso político del sistema de justicia y violar los derechos humanos de una mujer adulta.

'Además debemos destacar que mi abuela no ha manifestado su apoyo a ningún candidato... y que yo no soy Elba Esther...'.

Fujiwara sostuvo que su abuela es una prisionera política y 'es un gran orgullo el poder apoyar a Andrés Manuel'.

'Él (AMLO) es el hombre que le dará sentido a éstos cinco años de confinamiento y de sacrificio familiar. Las cosas no serán en vano: el magisterio será reinvindicado', aseveró.

René pide que en estos momentos se trabaje en conjunto para que se pueda lograr una reinvindicación del magisterio.

Una 'ilegal mordaza'

La ex dirigente magisterial, Elba Esther, debido a las medidas restrictivas que le impuso un juez federal como parte de la prisión domiciliaria, acudió a los foros nacionales e internacionales de derechos humanos.

La defensa de la ex jefa del SNTE, tomó acciones en contra el juez que le impuso esas nuevas medidas y en contra del juzgado.

Éste último le negó la suspensión de restricciones en sus visitas y comunicaciones.

También argumentó que se trata de una 'ilegal mordaza', por lo que igual acudió a la PGR.