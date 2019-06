Niegan suspender definitivamente construcción de Santa Lucía propuesta por AMLO

Aunque existen medidas dictadas para detener o frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el cual propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un juez federal del Estado de México negó la suspensión definitiva de las obras de infraestructura.

Tras realizar una inspección judicial en el terreno donde el Gobierno de AMLO planea construir el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el juez Cuarto de Distrito en el Estado de México tomó la decisión de negar la suspensión definitiva, la razón es que hasta el momento no se ha iniciado ninguna obra en el lugar.

Juez no suspende definitivamente construcción de aeropuerto de Santa Lucía.

Con esta, es la segunda vez que el juez Cuarto de Distrito del Estado de México niega la suspensión definitiva al colectivo #NoMásDerroches, el cual ha tramitado unos 147 amparos contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) que se construiría en Texcoco, Estado de México.

Pese a que no no se suspendió la construcción del aeropuerto de Santa Lucía el gobierno de AMLO aún no tiene la vía libre para iniciar la construcción en la base aérea militar de Santa Lucía.

Entre las razones por las cuales el Gobierno de AMLO no puede iniciar con la construcción es debido a que persisten otras suspensiones provisionales, pese a que este lunes el mismo juez Cuarto de Distrito y su homólogo, el juez Octavo de Distrito, ambos del Estado de México, concedieron la suspensión definitiva solicitada por el colectivo en dos expedientes diferentes.

Cabe destacar que estas dos suspensiones aún no han sido precisados por los juzgadores.