Niegan empleo a enfermos de diabetes, hipertensión y obesidad por Covid-19

La pandemia de coronavirus ha evidenciado aún más la discriminación en México, pues ahora las empresas interesadas en contratar personal para sus establecimientos han puesto nuevos requerimientos para ocupar una vacante, las cuales son muy solicitadas, debido a la crisis económica.

Con letros como: “Se solicita personal. Requisitos: No contar con enfermedades de ningún tipo, ni crónicas, como hipertensión, diabetes, obesidad. Ser mayor de edad y hasta 55 años”, así es como las empresas en la Ciudad de México seleccionan a sus trabajadores.

Crisis de desempleo por Covid-19

En entrevista para Animal Político, Alberto, un joven que padece diabetes y también es hipertenso, señaló que desde febrero su situación económica es complicada, luego de que la empresa donde se desempeñaba como contador lo despidiera por la crisis.

Pese a que ha buscado empleo en diferentes portales, se ha encontrado con anuncios como el mencionado aquí arriba, lo cual dice, ha generado miedo en torno a su futuro, pues la liquidación que recibió de parte de la empresa para la que laboraba, le durará máximo otro mes.

Con 56 años de edad, Alberto ha visto más obstáculos en los reclutamiento de personal pues, dijo, ahora ya no solo es la edad el único impedimento, sino también la diabetes y la hipertensión que padece desde hace varios años.

“He intentado trabajar como empleado general en fábricas, pero te reciben hasta los 40. Incluso me postulé a una vacante de limpieza ya en semáforo naranja en la CDMX y me dijeron que por la situación del COVID y mis enfermedades no me podían contratar”, dijo a Animal Político.

Abren puesto de antojitos por falta de empleo

La esposa de Alberto, una secretaria, también se quedó sin empleo luego de que fuera despedida de una compañía localizada en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que llevó a los a abrir un puesto de postres y antojitos, en lo que ambos encuentran nuevas vacantes.

“Mi esposa es secretaria y sigue trabajando desde casa, pero le recortaron su sueldo, así que decidimos vender para ayudarnos con los gastos”, dijo el hombre con dos hijas de 16 y 18 años.

