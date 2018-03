Necropsia revela causa por la que Omar mató a Anayetzin

El pasado 6 de octubre fue el último día que los padres de Anayetzin Damaris de 26 años de edad, supieron algo de su hija, quien aseguro iba a verse con su novio Omar de 23 años. Por la noche, los padres intentaron comunicarse con ella, pero su teléfono mandaba a buzón, y después intentaron contactar al novio pero corrieron con la misma suerte. Autoridades del Estado de México y la CDMX elaboraron un boletín de búsqueda que se difundió en redes sociales esa misma noche, sin embargo, la búsqueda no duró mucho y la noche del domingo 8 de octubre, Anayetzin fue encontrada muerta dentro del closet del departamento de Omar, ubicado en la colonia Lindavista en la delegación Gustavo A. Madero. Situación que ha llevado a las autoridades a señalar a Omar como el principal sospechoso de la muerte de la joven, pues a la fecha no se sabe su paradero. Tras realizar la necropsia, autoridades capitalinas aseguran que Anayetzin tenía dos meses de embarazo y al enterarse su novio no quiso asumir su responsabilidad y la hirió 16 veces con un cuchillo en el vientre. Familiares de la joven aseguran que la pareja había tenido problemas antes, y que incluso en al menos dos ocasiones Omar la golpeó. Las fiscalías del Estado de México y CDMX, quienes trabajan en conjunto, aseguran que ya tuvieron acercamiento con familiares del sospechoso, y les han proporcionado varias direcciones de parientes y amigos en otros estados, donde podría estar escondido.

Te puede interesar