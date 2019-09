Narra ESCALOFRIANTE momento del 19-S, tuvo en casa los cuerpos de niños del Rébsamen

Una vecina narra el escalofriante momento en que los cuerpos de los niños muertos en el Colegio Rébsamen estuvieron en la sala de su hogar, ni su casa ni ella volvieron a ser los mismos tras el 19-S.

Elsa García Hernández, señaló que jamás volvió a ser igual luego del doloroso y aterrador sismo del 19 de septiembre 819-S) de 2017. La mujer narra que sobre el piso de su casa estuvieron recostados los cuerpos de los menores estudiantes que habían perdido la vida mientras estaban en clases en el Colegio Enrique Rébsamen.

“aquí donde estamos, estuvieron los cuerpecitos de los niños” dice la mujer.

Han pasado ya dos años de que esta tragedia cambiara la vida de muchos mexicanos sin importar la edad, la mujer que da su relato se llama Elsa y es vecina de la colonia donde se ubicaba el Colegio Rébsamen al sur de la Ciudad de México.

El sismo del 19-S se llevó la vida de más de 26 personas quienes se encontraban en este colegio, en total la de 19 niños.

“Ese día, cuando llegué a mi casa pocos minutos después de lo ocurrido, parecía un bombardeo, fue muy drástico, muy terrible, no daba crédito a lo que observaba”, relató.

La mujer junto con su hijo prepararon su hogar con la finalidad de ayudar y recibir a las personas heridas tras el horrorizante sismo, pero ambos se llevaron una sorpresa:

“Esperábamos que nos trajeran heridos, pero no, para nuestra sorpresa nos llevaron a niños que lamentablemente ya habían fallecido.” narra Elsa.

Y fue justo en el medio de su sala, en la cual pasa gran tiempo en familia que hace dos años, se había convertido en una morgue de ángeles, en la que cinco pequeños y un adulto fueron colocados mientras llegaban a reconocerlos.

Si bien la impresión de los cuerpos sin vidas de almas inocentes ya la habían impactado, el momento del quiebre aún estaba por llegar, y ese fue cuando los familiares entraron a reconocer a los menores:

“El primer chiquito de siete años estaba con su mamá en el piso, fue desgarrador ver el llanto de su madre. Otros papás al llegar gritaban, maldecían, se culpaban incluso.”, comenta.

Recuerda Elsa que una mujer anciana gritaba “¡no, no, no, éste no es mi nieto!”, grito que la paralizó y terminó saliendo del lugar por un momento.

Pero no perdió la esperanza y esta se avivó cuando vio que empezaron a llevarle a niños con vida, “me sentí afortunada de ayudarlos en ese momento” afirma.