Nahle culpa a Bimbo y Walmart de desestabilizar el Sistema Eléctrico Nacional

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, defendió la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y expuso a las empresas que “desestabilizan” el Sistema Eléctrico Nacional al proveerse de energía bajo el esquema de autoabasto.

Al exponer las ventajas de la reforma a los senadores de Morena, la funcionaria informó que al día de hoy existen 239 centrales de auto abasto que benefician a 77 mil 767 consumidores. Destacó que estas centrales “no cuentan con el permiso autorizado de suministro básico” de la CFE.

Nahle reveló que Cemex, Bimbo, Kimberly-Clark, Oxxo, Walmart y Femsa se encuentran entre las empresas que no cubren el costo real de transporte y se interconectan en la red creando inestabilidad y pérdida de confianza en el sistema, además de captar incentivos de la CFE, entre otras ventajas.

Nahle acusa reventa de electricidad

Durante su participación en la VIII Reinón Plenaria de Senadores de Morena, la titular de Energía recordó que la reforma impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto en 2013 extendió los permisos de auto abasto para que grandes empresas produzcan su electricidad.

Sin embargo, el esquema de auto abasto decayó en una “práctica ilegal” en la que los permisionarios comenzaron a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE, lo que constituye un fraude fiscal.

La situación había sido denunciada por la administración federal el 9 de junio de 2021, cuando la CFE denunció la existencia de un “mercado negro” en el esquema de auto abasto de energía de las mencionadas empresas privadas, lo cual provoca pérdidas para la CFE y recibos más caros para la población general.

¿En qué consiste la reforma eléctrica de AMLO?

La reforma eléctrica de AMLO plantea quitar las ventajas a las empresas que más consumen y transportan energía.

La secretaria Rocío Nahle explicó que la reforma propuesta por el presidente plantea un nuevo orden de despacho que privilegia la producción de energía de las hidroeléctricas, luego la energía nuclear, seguida de la geotérmica, luego el gas de la CFE, luego la térmica de la CFE, la eólica y solar, el gas de privados y al final la producida con carbón.

La encargada de la política energética del país acusó a la oposición de mentir al decir que México está en contra de las energías limpias, y destacó que el país es uno de los países de la OCDE que emite menos contaminantes a través del carbón.

Nahñe señaló que con la reforma eléctrica el sector privado se quedará con un 46 % de la participación, y aseguró que con el nuevo modelo que proponen, no se va a expropiar ni un tornillo , “no les vamos a pagar nada a nadie porque no les estamos quitando sus plantas y no les estamos diciendo que se vayan”. La Verdad Noticias.

