Nadie les hizo caso; líder de gasolineros ya habían denunciado el huachicol

El presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González Córdova, dio a conocer que desde hace varios años habían reportado el robo a combustibles comúnmente llamado huachicol, sin embargo, nadie les hizo caso.

González aseguró, para una entrevista a Proceso, que en el robo de combustible participaban empleados de Pemex, dueños de gasolineras, funcionarios, políticos y hasta narcotraficantes.

Tras denunciar el huachicol, lamentó el líder gasolinero, desaparecía algún familiar del concesionario de la gasolinera o su chofer amanecía hecho pedacitos.

“Si íbamos a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar una denuncia nos respondían: ‘No es de mi competencia’; lo mismo sucedía en la Fiscalía General del Estado. Los presidentes municipales decían: ‘¿Yo qué? No tengo ni pistola’; el Ejército se justificaba con un: ‘A mí no me toca’, y La Maña (los narcos) nos decía: ‘Si denuncias, te desaparecemos’. Nadie nos contestaba.” Afirmó el líder de los gasolineros en México.

Largas filas por el desbasto de combustible en México.

Ante las medidas contra el huachicileo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, el titular de Amegas afirmó que las amenazas de los narcos disminuyeron sobre todo en Puebla, Guerrero y Chiapas; en Jalisco, las amenazas fueron en los municipios de La Barca y Ocotlán.

El presidente de Amegas aprueba el plan de combate al huachicoleo que, según Pemex, significó un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos en tres semanas, y la reducción de 98% en el robo a pipas; antes eran mil 336 por día, ahora son 27.

No obstante, considera que la estrategia no midió los daños colaterales ni el esquema de abastecimiento, que debió haberse focalizado en cada entidad.

Sobre las pérdidas que ha provocado el desabasto de los últimos días, el presidente de la Amegas comenta que los empresarios que vendían 300 millones de pesos diarios, en 10 días tuvieron pérdidas cercanas a los 3 mil millones. Estima que menos de mil gasolineras dejaron de funcionar por falta de combustibles.