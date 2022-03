Nace bebé en el Metro de CDMX; es la primera del 2022

Una mujer dio a luz a su bebé en la estación Tasqueña del Metro de CDMX este jueves 31 de marzo. Este es el primer nacimiento que se ha registrado dentro de las instalaciones en lo que va del 2022.

De acuerdo con la información preliminar el nacimiento de la bebé se registró poco antes de las 9 de la mañana dentro de la Tasqueña del Transporte Colectivo Metro, así lo dio a conocer el Metro a través d su cuenta de Twitter junto con algunas fotografías donde se observa a los trabajadores de la estación auxiliando a la joven madre de 19 años de edad.

“Nace una niña en la estación Tasqueña, esta mañana personal de seguridad del Metro coordinó el apoyo para una usuaria en etapa de embarazo que dio a luz en las instalaciones. La mamá y la recién nacida fueron estabilizadas y trasladadas al hospital para recibir atención médica” se lee en la publicación realizada en Twitter.

Paramédicos acudieron al Metro de CDMX para auxiliar a la mamá

De acuerdo con los reportes preliminares la mujer dio a luz en el interior del cubículo del Inspector Jefe de Estación y hasta el momento ha sido reportada con buena saud.

Tras el reporte a las autoridades a las instalaciones llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) quienes se encargaron de auxiliar a la joven madre y a la bebé para más tarde trasladarlas en una ambulancia hasta el hospital.

La historia de esta pequeña que nació en el Metro ya se hizo viral en redes sociales y los internautas han solicitado que la institución le de viajes gratis de por vida.

¿Cuál es el horario del Metro hoy?

El metro cierra a las 11 de la noche todos los días

El horario en general del Metro de CDMX es de Lunes a viernes: desde las 6:00 AM hasta las 23:00 PM. Sábado: desde las 7:00 AM hasta las 23:00 PM. Domingo y festivos: 8:00 AM hasta las 23:00 PM.

