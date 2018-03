'NXIVM': La secta que marca a mujeres con hierros calientes en México

El grupo, que es dibujado como excéntrico y peligroso, se llama NXIVM. Fue fundado en 1998 por Keith Raniere en el condado de Albany, Nueva York. Ofrecen Programas de Éxito Ejecutivo con una técnica llamada “investigación racional”. Carlos Emiliano Salinas Occeli, hijo del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, es parte del Excecutive Succes Program. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México El diario norteamericano The New York Times publica hoy un extenso reportaje sobre una presunta secta que utiliza a mujeres y ha llegado a marcarlas con hierros calientes, pero que se vende a sí misma como un programa de “entrenamiento” para empoderar a sus miembros.

Mi postura frente a las recientes publicaciones: https://t.co/pggoKaJq6W — Emiliano Salinas (@salinasemiliano) 19 de octubre de 2017

La postura de mi esposo frente a las recientes publicaciones: https://t.co/zhEWPE6i5q — ludwika paleta (@ludwikapaleta) 19 de octubre de 2017

El mensaje que Emiliano Salinas publicó en su Twitter

Te puede interesar

El grupo, que es dibujado como excéntrico y peligroso, se llama NXIVM. Fue fundado en 1998 por Keith Raniere en el condado de Albany, Nueva York. Ofrecen Programas de Éxito Ejecutivo con una técnica llamada “investigación racional”. Raniere y Nancy Salzman son llamados “Vanguardia” y “Prefecta”, respectivamente. Opera en Canadá, Estados Unidos y México. En México, Carlos Emiliano Salinas Occeli, hijo del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, es parte del Excecutive Succes Program (ESP) que es, a su vez, parte de NXIVM. El mismo da conferencias sobre temas de superación. La relación de Raniere con Salinas Occeli es pública y al menos en los círculos políticos y empresariales no es un misterio. El mismo hijo del ex Presidente relaciona su organización Movimiento In Lak’ Ech por la Paz AC con NXIVM y sus postulados.De acuerdo con el Times, que cita testimonios, mujeres han sido utilizadas y literalmente marcadas en la piel con un hierro caliente. Otros abusos son señalados. Según el reportaje, desde su fundación, cerca de 16 mil personas se han inscrito a los cursos ofrecidos en NXIVM. Mujeres de entre 30 y 40 años fueron extorsionadas, les pidieron que entregaran fotografías desnudas o material comprometedor como “garantía”, en caso que quisieran develar la existencia del grupo. Algunos de las personas que se han involucrado más al NXIVM han renunciado a todo: a sus carreras, familiares y amigos para convertirse en seguidores fieles de Keith Raniere. La secta que tenía como fin un “empoderar a las personas” tenía estrictas reglas. Algunas de ellas sometían a las personas a dietas o les exigían tener relaciones sexuales con su líder. Esas condicionantes hicieron que sus miembros decidieran salir de ella. El marido de Sarah Edmondson, una de las integrantes y que también era miembro, tomó la decisión de dejar el grupo al enterarse que habían marcado a su esposa y a otras mujeres. “Esto es criminal”, pensó Anthony Ames.El pasado 18 de octubre, el diario The New York Times publicó una historia que vincula, sin fundamento alguno, a(ESP), empresa que dirijo en su capítulo México, con hechos presuntamente ocurridos recientemente, en Estados Unidos. No obstante mi nombre no aparece en el citado artículo, ni hay un vínculo con lo que yo hago en México, no faltaron quienes, en redes sociales y aprovechando la resonancia en mi país de mi apellido paterno, me trataron de vincular personal y directamente, confundiendo con ello a la opinión pública. Por ello, para mí es muy importante puntualizar lo siguiente: 1) Rechazo categóricamente cualquier imputación que se haga sobre mi persona, los programas que ofrecemos en México y la institución que me honro en dirigir, respecto de los hechos que se refieren en el artículo del citado medio. 2) Condeno y rechazo personalmente, y a través de todas las asociaciones de las que formo y he formado parte, cualquier forma de violencia, sometimiento, intimidación, presión o abuso en contra de persona alguna, especialmente las mujeres. 3) Nunca, bajo ninguna circunstancia, alguno de nuestros clientes ha sido cohersionado, presionado o forzado a hacer algo en contra de su voluntad. Por más de 15 años, he sido parte, facilitador y administrador de ESP México. En este periodo de tiempo, más de 16,000 personas, provenientes de 30 países, han participado en nuestros programas con un notable grado de satisfacción. Guardo con particular orgullo centenares de testimonios personales y encuestas que muestran, contundentemente, el funcionamiento y la gratitud de la inmensa mayoría de nuestros clientes. Más importante para mí, hemos podido ver, juntos, que nuestras herramientas, programas educacionales, entrenamientos corporativos y, funcionan y ayudan a mucha gente a lograr sus objetivos de vida y superar retos. En numerosas ocasiones, a través de estas mismas herramientas y sin costo alguno, hemos ayudado a víctimas de violencia, secuestros, abusos y tragedias personales a salir adelante. Éste es un compromiso central de ESP México; así lo ha sido y lo será para mí. Mi trabajo es público y del mismo han sido publicados numerosos textos en reconocidos medios de comunicación y testimonios en redes sociales. Nunca ha sido un “secreto”, para mi, ni para los cientos o miles de clientes con los que he tenido el privilegio de interactuar personalmente (muchos de ellos, amigos a los que sigo frecuentando). -Emiliano Salinas