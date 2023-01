Mutilaciones genitales se realizan sin autorización a personas intersexuales

Una de cada 67 personas en México es intersexual | Foto: brujulaintersexual

“Yo nací con útero, un ovario, pene y un testiculo pero solo eran visibles los genitales masculinos, todo lo demás era interno, entonces los doctores de los noventas me dijeron: Esto no está bien. Yo era muy chiquito, entonces me hicieron 4 cirugías para normalizar mi cuerpo” cuenta Erick Zamora por medio de la red social YouTube.

Erick forma parte de los 1.5 millones de personas intersexuales en México de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 (Endiseg).

“La intersexualidad tiene que ver con la diversidad corporal, es un término que engloba un montón de variaciones en la características sexuales, estas variaciones tienen que ver con la apariencia de los genitales, las gónadas, con las hormonas o con patrones cromosómicos”, explica el activista intersexual, Fabián Giménez Gatto, de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Sin embargo, debido a la configuración social entre hombres y mujeres como norma, asegura el especialista, las personas intersexuales pueden ser vistas como anormales, por lo que pueden llegar a ser objeto de discriminación, como por ejemplo, la mutilación de genitales, alerta el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Al igual que Erick, muchas personas intersexuales han sido sometidos a cirugías estéticas a edades muy tempranas para realizarse procedimientos quirurgicos como la clitoroplastia, la vaginoplastia y la orquiectomía bilateral, relacionadas con la corrección estética de las características sexuales para moldearlas a los estándares “normales”, según esta misma institución.

Según la Encuesta Intersex 2020, poco más de seis de cada diez cirugías en personas intersexuales no contaron con el consentimiento de la persona afectada. Sólo en cinco por ciento de los casos de intervenciones médicas de modificación corporal irreversible se informó a su madre o padre sobre la opción de retardar las intervenciones médicas hasta que fuera mayor de edad.

Las cifras también revelan que en 25% de los casos se informó sobre las alternativas a las cirugías, incluida la opción de no realizarla, y en 30% se brindó información sobre las consecuencias de las cirugías o tratamientos médicos.

Entre las operaciones que se realizan a las personas intersexuales en hospitales públicos y privados, según informan organizaciones como Brújula Intersex, hay procedimientos de esterilización y castración, gonadectomía, histerectomía, remoción de estructuras reproductivas discordantes, esterilización (secundaria) e imposición de tratamientos hormonales de manera arbitraria.

También se practican los procedimientos de feminización (amputación, reducción de clítoris, vaginoplastia, labioplastia, dilataciones). Asi también acciones a la inversa, se práctica la cirugía masculinizante o reparación de hipospadias.

Comunidad intersex denuncia la falta de protección legal

El Doctor en Derecho e investigador en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Rubén Jaime Flores, menciona en investigaciones recientes que en México aún no se cuentan con leyes que sancionen las operaciones estéticas sin autorización hacía las personas intersexuales.

El artículo 4º constitucional establece que “todas las personas gozan los mismos derechos sin importar su sexo o género. El Estado establecerá las acciones necesarias que garanticen a las mujeres la erradicación de la violencia y el acceso a las mismas oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada”.

Sin embargo, detalla el especialista, este derecho es violado por las autoridades en el momento del nacimiento de los individuos, al fijar un género discriminatoriamente, con lo que violan el derecho superior del niño o niña, lo cual persiste hasta la adolescencia.

“Esta práctica es más común en los niños y jóvenes en situación de intersexualidad, provocando en muchas ocasiones un daño irreparable en el sano desarrollo y libre evolución de los menores”, añade el especialista en entrevista a La Verdad Noticias.

Por su parte, las organizaciones Brújula Intersexual y Vivir y Ser Intersex registraron que en México todas las formas de las prácticas de mutilización genital son generalizadas y siguen vigentes, tanto en hospitales privados como en hospitales públicos.

Tambien explican que en el país se ha promulgado una nueva legislación sobre la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la cual explícitamente incluye “procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento”. Sin embargo, esas disposiciones no se aplican para las personas intersexuales, pesar de que las prácticas de mutilación genital han sido reconocidas en varias ocasiones como tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Hasta el momento,no se cuenta con ningún caso de éxito ante los tribunales de víctimas de mutilación genital de población intersexual, pues los informes anteriores detallan que las leyes de prescripción impiden a los sobrevivientes de estas prácticas en la infancia demandar ante un tribunal, debido a que las personas afectadas a menudo no descubren su historial médico hasta mucho tiempo después.

En México, instancias como Conapred y organizaciones civiles siguen exigiendo que la mutilación genital pare para este sector, pues una de cada 67 personas en México es intersexual.

