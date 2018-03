Muro de Trump, en construcción

Agencias / La Verdad Noticias. Ayer, el Departamento de Interior de los Estados Unidos anunció, mediante un video vía Twitter, la construcción del muro fronterizo, la gran promesa de Donald Trump. La construcción física del muro en la frontero comenzó, y aunque falta la parte política, la financiera, las consecuencias internacionales y domésticas, Trump ya puede decir que el muro está en marcha. El martes comenzaron a trabajar las máquinas en una zona deshabitada cerca del paso fronterizo de Otay Mesa, al este de Tijuana. El lugar ha sido elegido porque se trata de terreno federal y no hay problemas de permisos y expropiaciones. Es una zona desértica en el lado estadounidense. Se van a construir ocho prototipos de cuatro empresas distintas que aspiran a lograr el contrato para construir el eventual muro. Cuatro de los prototipos tienen que ser de cemento y los otros cuatro de “otros materiales”. https://twitter.com/CustomsBorder/status/912755235977908224 Trump ha reconocido, por recomendación de la policía de fronteras, que el muro no puede ser sólido, pues es imprescindible para las tareas de vigilancia que se pueda ver lo que pasa al otro lado. El Departamento de Interior espera que la construcción de los prototipos esté terminada en “unos 30 días” después de la orden de empezar los trabajos, según una nota de prensa publicada el martes. Los ocho prototipos tendrán entre 5.5 y 9.1 metros de altura y una longitud de 9 metros “y estarán diseñados para detener los cruces ilegales en el área en la que se han construido”. Estos prototipos se usarán como base para el “futuro estándar de diseño” según vayan evolucionando las necesidades de la Policía de Fronteras, afirma la nota.

“Estamos comprometidos con la seguridad de la frontera y eso incluye construir muros. Nuestra estrategia multisectorial incluye barreras, infraestructura, tecnología y personas”, dice en la nota el responsable de la Policía de Fronteras, Ronald Vitiello.

Te puede interesar

Las cuatro empresas que compiten por el contrato son Caddell Construction Co. LLC, de Montgomery, Alabama; Fisher Sand & Gravel Co., DBA Fisher Industries, de Tempe, Arizona; Texas Sterling Construction Co., de Houston, Texas; y W. G. Yates & Sons Construction Company, de Philadelphia, Mississippi. Las ofertas que presentaron iban desde los 300 mil a los 500 mil dólares. La construcción del muro en California tiene una importante oposición institucional. Aparte de las declaraciones políticas, el Estado mismo ha presentado una demanda en los tribunales para tratar de conseguir la detención provisional de los trabajos por orden judicial. Aparte, el Ayuntamiento de Los Ángeles exige a los contratistas que revelen si tienen algo que ver con el muro. El Legislativo ha estudiado una ley para vetar en el Estado a las constructoras que participen. El Ayuntamiento de San Diego, en manos republicanas, aprobó una declaración institucional en la que se oponía a la construcción del muro. Una vez construidos los prototipos, el resto del proyecto aún está en el aire, debido a que Trump no ha conseguido que el Congreso le apruebe los fondos necesarios para cumplir su gran eslogan de campaña, cuyo coste total se estima en 22 mil millones de dólares. Por el momento, la Cámara de Representantes ha aprobado 1.600 millones de dólares, pero el proyecto parece tener menos simpatías en el Senado. Trump ha utilizado cuestiones como el final del programa para jóvenes DACA o la ayuda de emergencia a Texas para tratar de presionar al Partido Republicano para que financie el muro.