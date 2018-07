Murales de la Central de Abastos son galardonados por la ONU

El proyecto de Central de Muros, en el que en alianza con la ONU y con la Central de Abastos, lograron reunir a más de 50 artistas internacionales para pintar muros de la CEDA como un acto de concientización social a través del arte. A pesar de que en un principio 8 artistas nacionales, y 8 internacionales serían los encargados de pintar 16 murales, al final fueron más de 50 los que participaron.

Este proyecto comenzó el 19 de septiembre como una propuesta de recuperar el muralismo y para comprobar que se puede restaurar el tejido social mejorando el estado visual de los espacios (menos basura), a través de la pintura y las artes. Se entregó la primera parte de este proyecto el 29 de noviembre con 32 murales, y al cierre de la entrega, se comprobó que se redujo un 30% la basura tirada fuera de lugares adecuados solo donde había murales intervenidos.

En entrevista, Itze González, fundadora de We Do Things, junto con Irma Macedo, comentó: “Es increíble que la gente no tira basura en donde hay muros pintados, la gente se siente agusto.

Entrevistamos a algunas personas del lugar y nos dijeron que se sienten mucho mejor de venir a trabajar a un lugar así. También hubo una reducción de peleas en el lugar“.

Y como una iniciativa así debe ser reconocida, el 11 de julio la ONU citó a todos los artistas y organizadores en sus instalaciones para entregarles un reconocimiento debido a que Central de Muros está impulsando acciones que la misma Organización de las Naciones Unidas apoya. Giancarlo Summa, director del Centro de Información de la ONU para México, República Dominicana y Cuba, fue quien otorgó el reconocimiento, mismo que hasta se transmitió a las oficinas de Nueva York.

¿Pero cómo fue el acercamiento con la ONU?

Fue la Organización de las Naciones Unidas quien se puso en contacto con los representantes de Central de Muros, ofreciéndoles hacer una alianza para la agenda 2030 y poder generar una semilla de conciencia en la sociedad. “No todos tienen acceso a internet, y por lo mismo, en algunas zonas es difícil que llegue la información, pero sí podemos tener murales para dar nuestro mensaje“, comentó Itze.

Hasta ahora hay 48 murales en la CEDA, 32 en la sección de Frutas y Legumbres, y 16 nuevos que ya son con mensajes de la ONU.

¿Y hay planes para expandir este gran proyecto?

Sí, por ahora hay planes de expandirlo a Playa del Carmen y en algunas otras zonas de la CDMX para dar un mejor mensaje de los derechos humanos; posteriormente explorarán la idea de llevar el proyecto al norte del país.

Y tú te preguntarás… ¿y qué onda con los vándalos? ¿No han hecho sus fechorías? La sorprendente respuesta es NO, todo lo contrario, pues a 6 meses de que se entregó la primera parte, ninguno ha sido vandalizado, inclusive al lado de un mural alguien pintó su propia obra, pero sin rayar el de Central de Muros, por lo que la gente de este proyecto está buscando a los responsables de este otro mural para apoyarlo con talleres de muralismo y de artes.