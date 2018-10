Murales dañados en SCT durante el temblor del 2017 serán retirados

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer que al menos 2 mil 800 piezas que conforman los murales de la sede central que fueron dañados por los sismos de 2017, serán retiradas antes del fin de la actual Administración federal.

El Oficial Mayor Rodrigo Ramírez de la dependencia, manifestó que dicha cantidad representa aproximadamente el 70 por ciento de las 4 mil piezas que dan forma a parte de las 15 obras que resultaron afectadas y que serán retiradas de los edificios del complejo conocido como Centro SCOP. La empresa CAV Diseño e Ingeniería, inició este trabajo hace mes y medio.





"A finales de noviembre tendremos ese importante avance de 70 por ciento", comentó tras asistir a la ceremonia del Día Mundial del Correo.





Aproximadamente, abundó, 6 mil 300 piezas conforman las 15 obras, pero no todas serán retiradas, ya que las del edificio ubicado sobre la Avenida Xola no presentan daños y el INBA determinó que, por ahora, no es necesario quitarlas.





Ramírez comentó que el contrato con CAV Diseño e Ingeniería, por 40 millones de pesos, termina en diciembre próximo, mes en el que se retirarían las cerca de mil 200 piezas faltantes.



Detalló que todas las que sean desprendidas de los edificios serán resguardadas en bodegas habilitadas en la misma sede central de la SCT con protocolos establecidos por el INBA.