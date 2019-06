Muñoz Ledo asegura que si Trump se sale con la suya, “ya valimos”

De acuerdo con la publicación de Proceso, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se dijo satisfecho de la información dada a conocer sobre las negociaciones en Washington que realizó el canciller Marcelo Ebrard.

Tras la comparecencia del canciller y la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el pasado 14 de junio, Muñoz Ledo se dijo satisfecho, ya que consideró que todo lo acordado fue transparente; sin embargo, dijo, reconoce aciertos, esfuerzos y las presiones estadounidenses, es más realista que en la narrativa presidencial que confía en poder concretar el desarrollo de Centroamérica para frenar el flujo en 45 días.

No podemos ser el tercer país seguro. Eso significaría estar enjaulados. La migración es un derecho humano y son los congresos los que evitan convenios lesivos para sus países. pic.twitter.com/bgMbMRqUmQ — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) 12 de junio de 2019

El diputado proponer es una oportunidad de “ajustar los tonos del acuerdo”, por lo expresa:

“No hago buenos augurios todavía. Con ese señor (Trump) no se sabe qué puede pasar. Y lo que más me preocupa es la obsesión de este tipo de sólo meterse con México. Se metió contra Corea del Norte por la cosa nuclear, con Irán por el mismo y ya se la olvidó. No la trae sino con un solo país en el mundo- esto es increíble: con su país vecino. Hay algo ahí insano, de insania menta; algo el pasó en su juventud o es un abusivo, pero México tiene un problema que ha resuelto”, declaró en una entrevista para dicho medio.

En la reunión de la Comisión Permanente con el titular de la @SRE_mx, Marcelo Ebrard, le pregunté si existe o no otro pacto entre México y EU en materia migratoria.



México no es un país parlamentario, aquí no hay primeros ministros; privilegiemos el derecho escrito. pic.twitter.com/GneptGcJ4u — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) 14 de junio de 2019

Muñoz Ledo evaluó la misión de el canciller Ebrard como, “de una sola visita no sé. Ni sé exactamente qué hizo esa vez ni otras veces. En algunas le habrá ido mejor, en otra menos bien. Creo que nuestra embajadora está muy bien, pero la presión es brutal. Ahora es un chantaje. Yo les decía: “Vayan al G20 y ahí suelten el tema. Tenemos que se un poquito más agresivos ahora, porque si no… Ahora sí no habría qué hacer”.

De acuerdo a la publicación para Muñoz Ledo la migración es un asunto histórico en el que México se ha destacado en al dinámica internacional.