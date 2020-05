Municipios de Tabasco paran actividad comercial por Covid-19 este fin de semana

Para frenar los contagios de Covid-19 en el estado de Tabasco, autoridades de los municipios de Cunduacán, Paraíso, Jonuta, Jalapa, Nacajuca y Teapa, anunciaron que suspenderían toda actividad comercial durante el presente fin de semana para obligar a las personas quedarse en casa.

Negocios abrirán hasta el próximo lunes 18 de mayo

Nydia Naranjo Cobián, alcaldesa de Cunduacán, resaltó en sus redes sociales que los habitantes de este municipio no están respetando el confinamiento establecido por el gobierno estatal y federal, lo que ha ocasionado que se registren varios contagios en las últimas semanas. Es por ello, que se tomó la decisión de que todos los negocios cierren este fin de semana, dijo.

“La gente no deja de circular, no obedecen las prevenciones que está pidiendo Salud y bueno hay que evitar lo más que se pueda. Vemos a familias completas como si fuera navidad... la determinación tal y como se aplicó la vez pasada, todos los comercios cerrados, desde las 4:00 de la tarde hasta el lunes”, anunció.

De la misma manera, Alfonso Filigrana, presidente municipal de Jonuta, señaló que tras una evaluación determinaron parar la actividad comercial para que no se registren más casos de coronavirus, al tiempo de dar a conocer una persona de esta localidad había muerto a causa del patógeno.

En el municipio de Teapa, desde las 17:00 horas del viernes 15 de mayo concluyeron todas las actividades comerciales y se reanudarán hasta el próximo lunes, detalló la alcaldesa Tey Mollinedo.

Horas antes, trascendió que elementos de la Policía Municipal detuvo a un hombre por no acatar la norma del uso de cubrebocas, exponiendo la salud de las demás personas.

Solo servicios a domicilio en Paraiso

Antonio Alejandro Almeida, presidente municipal de Paraíso, informó que la actividad comercial no pararía por completo, pues los negocios podrían funcionar pero para llevar servicios a domicilio, advirtiendo que los comercios que no acaten esta medida serán multados.

Así mismos, el edil lamentó que los habitantes de Paraíso no estén acatando las medidas sanitarias, principalmente el aislamiento.

“Tenemos que seguir haciendo las cosas así porque no hay otra alternativa, la gente no se queda en su casa. Se van a cerrar comercios, panteones y las vías de accesos el que no tenga que andar haciendo que se quede en su casa", puntualizó.

Inconformidad entre los habitantes

Las medidas establecidas por las autoridades municipales generó inconformidad entre los habitantes, quienes señalaron que no fueron notificados del cierre de negocios por lo que algunos advirtieron en redes sociales, trasladarse a municipios cercanos para realizar sus compras.