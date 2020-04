Multas y sanciones para quien no acate el cierre de empresas por coronavirus

A causa de la contingencia por la pandemia del coronavirus se ha decretado el cierre de empresas que no sean esenciales, sin embargo, muchas no han hecho caso a las indicaciones de salud, es por ello que en el estado de Durango quienes no acaten las indicaciones se podrán hacer acreedoras de sanciones y multas.

Una de las multas que las empresas pueden adquirir en caso de no cerrar, a causa de la problemática de salud provocada por el coronavirus Covid-19, sería el pago de medio millón de pesos, 500 mil para ser exactos, así lo dio a conocer el secretario del Trabajo y Previsión Social, Israel Soto Peña.

STPS anuncia multas a empresas

La STPS del estado de Durango espera que no sea necesario aplicar este tipo de medidas para que las empresas envían a sus trabajadores a sus casa y que les sea pagado el salario correspondiente.

Empresas pueden ser multadas de no cerrar.

Soto Peña dijo que estas medidas van en correspondencia con las medidas que el Gobierno Federal ha mandado a implementar con el fin de minimizar el contagio del coronavirus covid-19.

De hecho aclaró que en darse el caso, en materia laboral, se puede incluso proceder en una orden penal, pero las sanciones van desde 20 mil pesos hasta 500 mil pesos, “no queremos llegar a eso, queremos que todas las empresas se sujeten a dicho lineamiento”, dijo el titular de la STPS estatal.

Ahora bien, a los trabajadores se les informó que los despidos que las empresas realicen en medio de la contingencia del coronavirus Covid-19 son acciones ilegales por lo que se catalogan como injustificados ante la ley de trabajo.

Mejoramos el servicio de atención telefónica para asesorarte sobre la situación laboral ante el #COVID19.



Ponemos a tu disposición el nuevo número:



�� 800 249 61 60@PROFEDET:



�� 800 717 29 42 / 800 911 78 77



¡Llámanos!#MéxicoSolidario#MéxicoUnido pic.twitter.com/z7AFSWteU2 — STPS México (@STPS_mx) April 2, 2020

Te puede interesar: Gripe Española, la pandemia que acabó con medio millón de personas en México

Las empresas deben de buscar acuerdos con los trabajadores que permitan que subsistan las fuentes de empleo y es que Soto Peña, señaló que sin trabajadores no hay empresas y viceversa, por eso necesitamos cuidarnos todos.