Multan con 50 mil pesos por realizar boda en plena pandemia; Nuevo León

José Dávalos, secretario del Ayuntamiento de San Pedro, Nuevo León, informó que un particular recibió una multa de 50 mil pesos por no respetar el confinamiento ante la pandemia del Covid-19 y realizar una boda en las inmediaciones de este municipio.

Durante una video conferencia, el funcionario municipal mencionó que en un primer momento se exhortó a la persona a no realizar el evento, pero hizo caso omiso y decidió realizar la boda, por lo que se hicieron acreedores a la multa por exponer la salud pública.

Dávalos recordó que ante el aumento de contagios y decesos por Covid-19, el ayuntamiento tomó la decisión de implementar normas para evitar aglomeraciones, pero muchas personas no lo respetaron y continuaban sus actividades con normalidad.

El secretario del Ayuntamiento informó que en el municipio de San Pedro se han entregado 619 advertencias policiales a personas que no portan cubrebocas o que lo usan de manera equivocada. Además, 171 personas menores de 45 años que estaban en la vía pública de manera injustificada también recibieron este tipo de advertencias.

“Este es un tema de solidaridad; aunque tú estés sano, ayúdanos a no estar en la vía pública, a no salir si no es necesario”, agregó.