Mujeres zapatistas de Chiapas se unen a "Un Día Sin Nosotras"

En el estado de Chiapas, mujeres zapatistas de los diversos caracoles se unieron este 9 de marzo al paro “Un Día sin Nosotras”, por lo que desde la madrugada de este lunes dejaron de realizar sus diversas actividades para concientizar sobre la importancia de la presencia femenina en la sociedad, además de sumarse a las protestas en contra de la violencia de género.

Mujeres zapatistas del suroriental estado mexicano de Chiapas se sumaron al paro nacional de mujeres convocado para este lunes para exigir una alto a la violencia en el país.#9demarzo #UnDiaSinNosotras #UnDiaSinMujeres #NiUnaMas #NiUnaMenos pic.twitter.com/HqcdDcKNQy — Alicia Salgado (@allizesalgado) March 9, 2020

Alrededor de las 5 de la mañana, las mujeres zapatistas, con velas y veladoras en manos, salieron de sus casas para manifestarse en la Carretera Internacional Comitán - San Cristóbal de las Casas, donde gritaron consignas y exigieron un alto a la violencia que sufren las mujeres en todo México.

"Las mujeres zapatistas ya no queremos más violación, no más feminicidios, abajo los gobiernos machistas".

Esta fue una de las consignas que las mujeres zapatistas lanzaron durante la manifestación realizada en la madrugada en Chiapas.

Las zapatistas suspendieron todas sus actividades del día, no fueron al campo a trabajar, no recogieron leña y no participaron en las actividades encomendadas por sus respectivos caracoles.

Las zapatistas no olvidan a las mujeres desaparecidas

Las mujeres zapatistas salieron de sus hogares con los rostros cubiertos con pasamontañas y pañoletas y bordados con la leyenda del EZLN (Ejército Zapatista de liberación nacional), sumándose así a todas las mujeres del país que detuvieron sus actividades este día para exigir un alto a la violencia de género y justicia para las mujeres asesinadas.

Las zapatistas no realizaron sus actividades cotidianas

Además de estas manifestaciones, este 9 de marzo las mujeres se reunieron para analizar la situación de la violencia machista y lo que pueden aportar con el fin de evitar una mayor violencia en contra de las mujeres.

“Nos movilizamos para decir que no olvidamos a las desaparecidas y asesinadas en todos los gobiernos, sean tricolores, azules, verdes, amarillos, guindas, naranjas, cafés o cualquiera que sea su color, porque son los mismos”, señalaron en un pronunciamiento previo a la manifestación del 8 y 9 de marzo.

