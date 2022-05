Mujeres urgen declarar alerta de género nacional por feminicidios

Representantes de colectivos feministas y de agrupaciones políticas realizaron una manifestación frente a la Catedral Metropolitana con camino a Palacio Nacional, para exigir la activación de la Alerta de Género Nacional, ante el creciente número de feminicidios y de violencia contra la mujer.

Este día, vestidas de negro y con una corona de flores en señal de luto, reclamaron la inacción del Estado para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres. Entre las manifestantes hay integrantes de las organizaciones Todas MX y Las Constituyentes, así como del Partido de la Revolución Democrática y Morena.

Las mujeres se pronunciaron contra la militarización del país, el tren maya y la refinería de Dos Bocas, pues, afirmaron, los recursos que usaron para estos proyectos debieron destinarse a la creación de refugios para mujeres violentadas y para estancias infantiles.

Feministas urgen en manifestación 'Luto Nacional'

��Desde el Zócalo de la #CDMX, colectivas y organizaciones feministas, como Todas MX y Las Constituyentes, solicitan al @GobiernoMX declarar la Alerta Nacional de Violencia de Género, durante la protesta #LutoNacional.



��@ShareniiGuzman. pic.twitter.com/3eFW06Zwcr — Animal Político (@Pajaropolitico) May 18, 2022

Asimismo, urgieron que en la administración pública se cumpla la "tres de tres", consistente en no deudores, no acosadores y no agresores.

Las manifestantes pronunciaron la "Plegaria Violeta", con la que modificaron rezos católicos por peticiones en torno a castigar a los agresores, fortalecer los organismos que defienden a la mujer y a combatir la impunidad.

¿Qué es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres?

Un ‘feminicidio’ es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres.

La alerta de violencia de género es definida actualmente como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!