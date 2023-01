Mujeres indígenas, las más vulnerables en prisión

Foto: Cuartoscuro

Los centros penitenciarios concentran una gran diversidad de población, en el caso de las prisiones femeninas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido que las mujeres indígenas son altamente vulnerables en estos espacios, alrededor del 5% del total de mujeres en prisión se consideran indígenas.

En México, la población indígena en los centros penitenciarios del país ocupan un total de 6 mil 957 personas según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (CONAPRED).

Las mujeres del grupo étnico náhuatl ocupan el primer lugar dentro de las prisiones, mujeres de las comunidades mayas, huichol, mazahua,popoluca, totonaca, purépecha y tzotzil son los grupos étnicos más presentes dentro de las prisiones

Aún se desconoce la cantidad de etnias a las que pertenecen todas las mujeres, y esto debido a que muchas de ellas cuentan con una baja comprensión del español, por lo que no conoce el nombre de su etnia o la lengua que hablan, así lo registró el Informe Diagnóstico sobre sobre las Condiciones de Vida de las Mujeres Privadas de la Libertad desde un enfoque interseccional elaborado por la CNDH.

Esta misma instancia en defensa de los derechos humanos reconoce que las prisiones en muchas ocasiones no cuentan con condiciones específicas para esta sector poblacional, entre las que destacan la falta de intérpretes o traductores en sus lenguas maternas que garanticen una buena calidad de vida en reclusión.

16 años sin asistencia de un traductor

Según los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y de la Secretaría de Seguridad el 85,2% de las personas indígenas, (casi 6.000) no tuvo acceso a un intérprete.

La CNDH documentó el caso de una mujer privada de su libertad en el Estado de México que desde el inicio de su proceso penal no tuvo acceso a un traductor en su lengua originaria, el náhuatl, además tampoco tuvo claridad sobre el proceso que llevaron a cabo con su hijo de 3 años, “Mi hijo ahora tendría 19 años” comentó la mujer.

Desde hace 16 años que entró a prisión, el centro penitenciario no ha tomado en cuenta que su lengua materna no es el español por lo que no se le ha dado asistencia por medio de un traductor, teniendo que aprender a comunicarse en español con sus compañeras por medio de la práctica y la escucha cotidiana.

La discriminación y el acoso tambien es un tema recurrente para las mujeres en centros penitenciarios que hablan alguna lengua originaria.

“Me hacen bullying “acoso” por el dialecto que hablo, a veces me piden dinero y si hablo con alguien me amenazan, he pasado por muchas cosas aquí”. cuenta una mujer originaria de Puebla en la prisión del Cereso, Puebla.

Estos casos no son aislados, ni los únicos tipos de violencia, pues al menos 8 mil 700 habitantes de los pueblos originarios de México, según cifras de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) aún están en alguna prisión municipal o estatal hay personas purgando condenas que van de los 10 a los 80 años, derivadas de juicios viciados de origen y mal conducidos, o de la misma imposibilidad de pagar fianzas de apenas cinco mil pesos o no tener traductores.

