Mujeres indígenas chiapanecas se gradúan en India como ingenieras solares

Cuatro mujeres indígenas de Los Altos de Chiapas, lograron que lo pocos en un estado con mayor número de analfabetas, se graduaron como ingenieras solares en India.

Las mujeres identificadas como Petra Beatriz Gómez, Eulogia Hernández, Manuela Gómez y Fabiola Ordoñez, tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de tomar un curso de conocimientos técnicos-prácticos en la Universidad Barefoot College en India.

La institución trabaja con mujeres analfabetas, con el fin de que puedan obtener un beneficio para ellas y sus comunidades.

El primer proyecto a desarrollar de las ahora ingenieras solares, es instalar paneles solares en su comunidad, con el fin de que los poblares pueden acceder a la energía.

“Son cuatro comunidades muy importantes en nuestro estado, pero también de las más pobres y tenían que cumplir con ciertas características, la primera ser mujer, la segunda ser mayor a 35 años, no importaba si no sabían leer ni escribir no sabían no siquiera hablar español”, detalló Lorena del Rosario Rojas, representante de la Universidad Barefoot College para un medio Televisa.

Las mujeres estuvieron durante seis meses en el Tilonia, una aldea en India, en donde aprendieron a armar e instalar paneles solares, con el cual podrán llevar la generación de energía a sus comunidades.

Las indígenas chiapanecas hablan poco el español, no sabían leer y nunca habían salido de sus comunidades, sin embargo, tomaron el reto y se aventaron a viajar a otro país.

“Fue algo complicado porque como sabemos, en nuestra sociedad en ocasiones es mal visto que una mujer puede elegir, primeramente ir en busca de algo más, en este caso agradezco a mi familia porque me respaldó, desde mis padres, desde mi propia hija”, relató Petra Gómez Cruz, indígena beneficiada.

Se espera que las mujeres instalen 200 paneles solares en cuatro comunidades de Chiapas y capaciten a más gente de otras comunidades indígenas.