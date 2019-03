Mujeres entrenadas en Israel custodiaban a AMLO presidente

El ahora presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido alabado, y criticado, por no tener un fuerte equipo de seguridad, pero ¿sabías que AMLO presidente era custodiado por Las Gacelas?.

Las Gacelas de AMLO era un grupo de mujeres que lo custodiaban cuando se desempeñó como Jefe de Gobierno de la capital de México cuando todavía se llamaba Distrito Federal.

Las mujeres que custodiaban al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador formaban parte del Grupo de Reacción Inmediata (Geri) de la Policía Judicial capitalina. El grupo, conformado por seis mujeres de entre 25 y 35 años de edad, era encabezado por Polimnia Romana, quien posteriormente fue asambleísta.

Las Gacelas de AMLO fueron entrenadas en Israel y tenían conocimiento de inteligencia, manejo de armas, manejo de multitudes, situación de riesgo y detención de sospechosos.

En una entrevista, la encargada de las Gacelas de AMLO afirmó que salían a la calle y pasaban desapercibidas entre la gente con ropa común, sacos, playeras, camisas, chamarras.

“Una mujer puede decir ‘con permiso’ y empujar y no pasa nada. La gente no se ofende, la gente no se siente agredida y tampoco te agrede, a que si fuera un mono de dos metros y que te diga ‘quítese’”, afirmó la ex líder de las Gacelas de AMLO.