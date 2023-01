Mujeres en riesgo de padecer cáncer o infertilidad por enfermedad en los ovarios

Foto: Cuartoscuro

Existen enfermedades que solo están presentes en las mujeres. Es el caso del síndrome de ovario poliquístico (SOP) que aqueja alrededor de 6% de las mexicanas entre los 18 y 44 años, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de no obtener tratamiento médico en una etapa temprana, puede desencadenar problemas de infertilidad o cáncer endometrial.

El SOP consiste en un desbalance en los niveles hormonales que provocan ovarios de mayor tamaño y la aparición de pequeños quistes alrededor de él. El espectro de síntomas puede ir desde dolores agudos en los ciclos menstruales hasta desarrollar un tipo de cáncer específico en los ovarios.

La doctora Mary Mayela Orias Vásquez, en una investigación para la Revista Médica Sinergia, documentó que esta condición de salud aparece en mujeres en edades fértiles y que aún no se conoce la causa de su origen.

Las mujeres que sufren de SOP tienen un desequilibrio hormonal y problemas metabólicos que pueden afectar su salud y aspecto general.

Marina, por ejemplo, comenzó a notar que no bajaba de peso aun cuidando su alimentación, comenzó a percibir su piel grasa y a tener desbalances en su menstruación.



“Yo me desesperaba porque no bajaba de peso pese a que comía bien, hacía ejercicio, iba al gimnasio y también iba al nutriólogo. No me decían que mis síntomas podrían deberse al síndrome de ovario poliquístico, el diagnóstico me lo dieron cuando se me fue la regla por tres meses, ahí si ya fui al ginecólogo”.

Este testimonio es de una mujer que corresponde a 6% de las mujeres mexicanas en edad fértil diagnosticadas con SOP que no sabe por qué lo tiene, pero que los médicos le han comentado que cuestiones genéticas, hábitos alimenticios e incluso factores ambientales podrían estar asociados a su condición de salud.

Síntomas de alerta

La Secretaría de Salud ha reportado que entre los síntomas más comunes para esta condición de salud se encuentran:

Cólicos fuertes

Presencia de vello excesivo en rostro, pecho, abdomen o espalda

Alteraciones en su ciclo menstrual

Resistencia a la insulina

Depresión, ansiedad y trastornos alimenticios

Piel grasa o acné en diferentes intensidades

Además de los síntomas asociados a la enfermedad que pueden ocasionar problemas físicos y mentales. En el caso de las mujeres que desean ejercer la maternidad, el síndrome de ovario poliquístico puede llegar a ser un problema, pues según información académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la tasa de embarazo es significativamente menor en mujeres con SOP, y existe una mayor prevalencia de aborto espontáneo en el primer trimestre.

Sin contar que este síndrome pone a las mujeres en mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial (HTA), y como consecuencia, complicaciones de índole vascular a cualquier nivel.

Uno de los problemas más graves asociados a la enfermedad es la incidencia de hiperplasia endometrial, es decir, la formación de células malignas (cancerosas) en los tejidos del endometrio, órgano que cubre el útero y se localiza en la pelvis de la mujer.

Aproximadamente 36% de las mujeres con SOP pueden desarrollar este tipo de cáncer. Es por ello que las instancias médicas recomiendan tener presente la sintomatología y revisiones anuales ginecológicas para atender el síndrome en su edad temprana.

¿Existe tratamiento para esta condición?

En México existen alternativas que pueden ayudar a controlar el SOP, ya que hasta el momento no existe cura para esta condición de salud.

El IMSS es una de las dependencias que cuenta con tratamiento farmacológico y no farmacológico, dependiendo del espectro y necesidades de las pacientes.

El tratamiento con medicamentos se centra en padecimientos específicos como la obesidad, el acné, los trastornos menstruales o la infertilidad. Los anticonceptivos orales combinados son el tratamiento de primera línea en pacientes con SOP en mujeres que no quieren embarazarse.

Para el tratamiento sin fármacos, los especialistas recomiendan incrementar la actividad física, dietas bajas en calorías y tratamientos enfocados a la disminución de la probabilidad.

Para las mujeres que llegan a la etapa más grave del padecimiento, como la aparición de cáncer, las quimioterapias y las cirugías para extirpar el útero son los procedimientos más recurridos.

