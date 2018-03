Mujer se roba pastel, es la nueva #LadyRobaPastel

Agencias/ Diario La Verdad VILLAHERMOSA, Tabasco.- Las redes tienen nueva víctima pues no hace mucho ha comenzado a circular un video donde presuntamente una mujer se roba pastel, ahora es la nueva #LadyRobaPastel. El hecho sucedió en una pastelería ubicada en Villahermosa cuando las cámaras de vigilancia del lugar captaron a una mujer que inmediatamente entrando se dirigió al área de refrigeración toma un pastel y se retira del lugar sin que los empleados y los clientes se dieran cuenta. En el video se aprecia cuando la mujer, #LadyRobaPastel, vestida de un short blanco y bolsa blanca en el brazo izquierdo se hace pasar como cliente y luego de unos segundos toma un pastel y segundos después al ver que no hay quien la observe se retira sin pagar, como se puede apreciar en el video. Sin embargo se desconoce su la mujer en cuestión se encontraba acompañada de alguien al momento de cometer el robo del pastel. Por su parte la pastelería aún no ha emitido su versión. Este es el video publicado por Diario Presente donde se observa cómo es que #LadyRobaPastel realiza el hurto:

