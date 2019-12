Mujer se lanza de un edificio para suicidarse y cae en los brazos de un hombre

Una mujer de 30 años de edad, se lanzó desde el edificio de una tienda departamental, con el fin de suicidarse, pero su plan no salió como lo planeaba, ya que por fortuna fue rescatada por un hombre que caminaba por la zona.

Los hechos ocurrieron este la mañana de jueves, cuando la mujer se aventó desde el un edificio de una tienda departamental ubicada en el centro de Puebla, con la intención de suicidarse.

Al momento de tomar valor y lanzarse, un hombre se encontraba caminando por la zona, por lo que el cuerpo de la fémina cayó sobre el éste.

El hombre literalmente le salvó la vida, ya que con su cuerpo amortiguó a la mujer, evitando que cayera sobre el pavimento tras saltar desde más de 20 metros de altura.

“Voy pasando y se me vino encima la persona. Gracias a Dios me revisaron: no pasó a mayores. Sólo fue el rozón. Me cayó de golpe. Fue una dama. Creo está viva: se la llevaron”, relató el hombre para un medio local.

David amortiguó la caída de una mujer que se encontraba en la azotea de la tienda departamental Sears ubicada en la 3 poniente y 16 de septiembre tras caer al vacío @diarioelpopular #Puebla pic.twitter.com/kk6INr8yNV — Alejandro Camacho (@alecafierro) December 5, 2019

A través de redes sociales circulan las imágenes en donde se puede observar la gran movilización que realizaron paramédicos y elementos de Protección Civil para rescatar a la mujer.

Autoridades informaron que la mujer que intentó suicidarse es posiblemente una trabajadora de la tienda departamento en donde ocurrieron los hechos.

#AHORA | Sujeto se intenta suicidar aventandose desde el techo del SEARS de la 3 pte. en pleno Centro Histórico de #Puebla.

La persona cayó encima de otra resultando heridos.

Afortunadamente están vivas. pic.twitter.com/fsSxdoX1Gy — Rupi Reportero (@RupiReportero_) December 5, 2019

La mujer fue trasladada el hospital más cercano debido a su delicado estado de salud, pero por fortuna aún está con vida. Al lugar arribaron sus familiares, quienes agradecieron al hombre por rescatar a la mujer.

El hombre fue reconocido como un “héroe” en redes sociales, luego que por fortuna logró evitar que la mujer perdieron la vida.