Mujer se ampara para que no la saquen del mercado; vender tamales es su sustento

Abuelita se ampara para que no la saquen del mercado; vender tamales es su sustento

Pese a que vender tamales es el único sustento que tiene esta mujer de la tercera edad, los mercaderes desean desalojarla, así que ella se amparó para poder vender sus productos en el mercado Porfirio Díaz de Huajuapan de León, Oaxaca, en la región Mixteca.

Se informó a La Verdad Noticias que los locatarios de este lugar la amenazaron con desalojarla bajo el argumento de que no podía instalarse en ese lugar debido a la pandemia de la Covid 19.

Amenazaron con desalojar a la mujer del mercado

Lucina Córdova, vendedora de tamales en el corredor de ese mercado, fue amenazada con ser desalojada desde el 15 de octubre por lo que tramitó un amparo con el objetivo de que se le permita vender sus productos por las tardes.

El sustento de la mujer es vender tamales en el mercado

Dijo que los vendedores del mercado realizaron un valla humana para impedir que ella, una mujer de la tercera edad y un joven en silla de ruedas, vendieran sus productos en el pasillo del Mercado Porfirio Díaz, lo que fue difundido en redes sociales y la gente le manifestó su respaldo.

Expresó que para evitar problemas con los mercaderes, el jueves se salió del sitio en cuestión, sin embargo, el viernes recibió el apoyo de los vecinos de la colonia Alta Vista de Juárez quienes llegaron al lugar y de esta forma se pudo instalar.

Lucina Córdova comentó que son 22 años los que lleva trabajando en el pasillo del mercado, en donde a partir de las seis de la tarde vende su producto y antes de las diez de la noche recoge su puesto y se retira del lugar y no ha tenido conflictos con nadie hasta este 15 de octubre que fue desalojada.

La vendedora señaló que esta es la única forma de ganarse el sustento diario para su familia por lo cual se amparó y no permitirá que los mercaderes la desalojen.

Mercado Porfirio Díaz de Huajuapan de León, Oaxaca

“Estoy con el temor de que los del mercado vayan a tirarme mi mercancía o violentar mis derechos y es que temo que me vayan a agredir o algo, yo he escuchado los cometarios de que si la presidencia no actúa ellos van a sacarnos a la mala, yo he estado trabajando en el lugar durante 22 años”, indicó.

Los comerciantes del mercado señalaron que la decisión de no permitir que nadie venda en el pasillo de este lugar fue tomada por todos los locatarios, se acordó hacer una limpia para evitar contagios de Covid 19.