Mujer salta de camión en movimiento CDMX: “el chofer no me quería bajar”

En la Ciudad de México, una mujer tuvo que saltar de un camión en movimiento luego que el conductor de la unidad de transporte público no le permitiera bajar de la unidad, lo que le provocó diversas heridas.

Monserrat Padilla, politóloga por parte del ITAM, denunció por medio de su cuenta de Twitter que tuvo que aventarse del vehículo en pleno movimiento ante la negativa del chofer en un hecho que causó indignación en redes sociales.

De acuerdo al relato de la usuaria, los hechos se registraron la mañana de este martes 15 de noviembre cuando el camión que corre sobre el anillo Periférico a la altura de Toreo, en la alcaldía Miguel Hidalgo circula por la ruta.

Mujer salta de camión y enciende alarmas en CDMX

La mujer relató lo sucedido.

Tras el incidente, Monserrat explicó que afortunadamente dos automovilistas se bajaron en ese instante a auxiliarla en plena carretera. “Hoy salgo con buenos golpes, pero viva”, expresó la joven.

Pese a lo ocurrido, la fémina dijo sentirse agradecida porque muchas mujeres del país no corren con su misma suerte en el país y exigió: “Ya basta de vivir así”.

En tanto, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) lamentó la “terrible situación” y le pidió a la usuaria ponerse en contacto con la dependencia a fin de presentar una denuncia formal.

Cómo dimos a conocer en La Verdad Noticias, un caso similar se registró en Puebla, donde una mujer se arrojó de una combi en movimiento tras asegurar que el chofer de la unidad cambió de ruta.

Te puede interesar: Lidia Gabriela: Vinculan a proceso a taxista involucrado en muerte de la joven

Mujeres desaparecidas CDMX 2022

Mujeres desaparecidas en México.

Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas indican que de enero a 2022 se registraron 2 mil 479 casos de mujeres desaparecidas y no localizadas en México, de los cuales 408 casos corresponden a la CDMX. El caso de Monserrat Padilla mujer saltó del camión en movimiento no es aislado pues a inicios de noviembre se registró el caso de Lidia Gabriela, joven que saltó de un taxi en movimiento en Iztapalapa, ya que se sintió amenazada ya que el conductor no la quería bajar, pero no sobrevivió.

