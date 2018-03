Agencias/Diario La Verdad

Parras, Coahuila.- Mujer que tuvo sexo con stripper dice que "ahora es famosa".

Para Helena Alvarado, la joven de 23 años que se hizo famosa por tener sexo con un stripper durante un show, hubo personas que la quisieron perjudicar.

"jajaja pinche famita q m crearon x el video con el striper ulalaa kisieron joderme pero se la pelaron culeras me han llegado propuestas chingonassss gracias a ese videito alrto que sea como luna bella x encuerarse en el metro no los voi a pelar culeros jajaja" (sic), posteó en Facebook.

Además, la joven ahora conocida como #LadyCachonda, #LadyFiesta y #LadyParras agregó que en el evento se divirtió mucho y participaron otras personas, sólo que de ellas no se dieron a conocer los videos.

Mujer que tuvo sexo con stripper dice que "ahora es famosa"

"No estoy agüitada, ni mucho menos como dicen muchos de los que están haciendo memes en redes, fue un espectáculo súper padre y no fuimos las únicas hay más chavas que lo disfrutaron al 100, fue una fiesta privada y no sé por qué hicieron viral todo esto, pero aquí seguimos y de pie", aseguró la joven en un video.