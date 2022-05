Mujer que encontró el cuerpo de Yolanda Martínez teme por su vida, fue amenazada

El cuerpo sin vida de la joven fue hallado en el municipio de Juárez.

Dalia Viridiana, mujer que encontró el cuerpo de Yolanda Martínez, en un terreno baldío en el municipio de Juárez, Nuevo León, denunció temer por su vida y la de su familia, luego de recibir señalamientos en redes sociales de personas que la involucran en la muerte de la joven de 26 años.

En entrevista para Milenio, la mujer relató que la tarde del domingo 8 de mayo salió como de costumbre a buscar leña y fue tras detectar malos olores que se movió a buscar por otro lado, pero grande fue su sorpresa pues se encontró con un cuerpo en descomposición.

Al día siguiente, el 9 de mayo, la Fiscalía confirmo que el cuerpo encontrado en Juárez es de Yolanda, y días después, las autoridades dieron a conocer que la mujer de la joven habría sido por suicidio.

Dalia teme por su vida tras el caso de Yolanda

Dalia fue la mujer que halló el cuerpo de Yolanda.

Dalia encontró el cuerpo de Yolanda tras una búsqueda de casi 40 días, pero lejos de serle reconocida por el hallazgo, la mujer y madre de tres niñas confesó que ha sido señalada en redes sociales y hasta en la escuela de sus hijas,

“Sí me preocupa porque me están señalando por redes sociales, que yo tengo algo que ver ahí, si yo no tengo nada que ver, fue un accidente o no sé, por algo Dios me la puso ahí para dar aviso”, declaró la mujer para Milenio.

Asimismo, la mujer dijo tener miedo a salir a la calle y reveló que tras el hallazgo no ha podido conciliar el sueño ante el impacto emocional. “Todavía me queda eso en la cabeza, quedé en shock”, detalló.

Por otro lado, indicó que la Fiscalía de Nuevo León no la ha buscado para ampliar su declaración, por lo dijo temer por su vida y la de sus hijas.

Yolanda Martínez, desaparecida en NL

Fue hallada sin vida el 8 de mayo.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Yolanda, de 26 años de edad, fue vista por última vez el 31 de marzo. La joven salió de casa de su abuela para buscar trabajo pero ya no regresó. El cuerpo de Yolanda Martínez fue hallado el 8 de mayo y según el reporte de la Fiscalía, la joven se habría suicidado.

