Mujer prende fuego a la casa de su ex, el hombre dice no saber si denunciará

En la colonia Francisco Villa una mujer prende fuego a la casa de su ex pareja debido a que tenía problemas con esta.

Los hechos ocurrieron dentro de los primeros minutos de este domingo en la citada colonia, donde afortunadamente ninguna persona resultó lesionada, pero sí una vivienda calcinada.

Las autoridades locales recibieron el reporte de incendio a las 00:25 horas, sobre una vivienda en llamas, por lo que acudió la unidad oficial SPM-20, a las calles 5 de Mayo entre Cabildo y Jaime Bravo de Francisco Villa.

Fuera de la casa el propietario solo podía ver como su casa se consumía por las llamas.

Al llegar al lugar, donde la mujer prende fuego a la casa de su ex, las unidades de emergencia vieron un domicilio en el cual se miraban muchas llamas y estaba saliendo bastante humo.

Fuera de la casa incendiandose estaba una persona del sexo masculino, quien dijo ser el propietario de la vivienda construida de madera, de nombre Martín de 58 años de edad, solicitando la presencia del Cuerpo de Bomberos.

Al lugar arribando dos unidades extintoras la 07 y 22, quiénes de inmediato descendieron de las unidades y procedieron a arrojarle agua al incendio logrando extinguirlo.

Martín, como dijo llamarse el propietario, declaró que una mujer comenzó el fuego.

El afectado, quien señaló llamarse Martín, dijo que no sabía si pondría la denuncia correspondiente. Pero al lugar llegó también la unidad paramédica de la Cruz Roja y las unidades oficiales SPM-218 y 208.

Mujer prende fuego a la casa de su ex. Dialogando con el afectado dijo que una persona del sexo femenino, siendo su ex pareja la que prendió fuego a la vivienda, debido a problemas que tienen, señalando que no sabía si pondría la denuncia correspondiente.

