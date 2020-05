Mujer pide por favor a sus hijos que no la visiten el 10 de mayo

covid mexico cdmx

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), debido a la pandemia de COVID-19, tomó medidas para que este domingo 10 de mayo las personas se queden en sus hogares.

Ante dicha desición, ese día se cerrarán en la capital del país los panteones, así como los mercados y las plazas, para evitar aglomeraciones así como la propagación del virus.

Celebremos el 10 de mayo con #SanaDistancia y el 10 de julio festejemos con la familia.#MueveLaFecha #DíaDeLasMadres pic.twitter.com/681YWHpR7J — Gobierno CDMX (@GobCDMX) May 6, 2020

Además a parte de estas medidas, decidieron difundir un spot en el que una madre pide a sus hijos que no la visiten este 10 de mayo. Esto como recordatorio para no olvidar la sana distancia, en el video se muestra un radio retro y un florero al fondo.

Además se escucha el siguiente mensaje:

"El siguiente mensaje lo envía la señora María Vázquez, madre de 7 y abuela de 18..."

Continuó: "A todos mis hijos quiero que me hagan el favor de que para este 10 de mayo NO ME VISTEN Dios nos dará licencia de volvernos a ver, con que me manden saludar por teléfono y gracias".

Despúes siguió la frase: "Por el bien de todos, por fabor este 10 de mayo, quéédate en casa".

Alistan pérdidas y preparan festival en CDMX

Durante el próximo 10 de mayo, los restauranteros de la Ciudad de México estiman pérdidas de alrededor de 4 mil 800 millones de pesos; no obstante, esperen recuperarse para el 10 de julio, fecha que se estima se realizará un festejo a las madres capitalinas.

Refirió que con la emergencia sanitaria de los 45 mil establecimientos que venden comida, alrededor de 36 mil están cerrados y solo un 10 por ciento brinda servicio para llevar, aunque será hasta que concluya la contigencia, cuando se determine cuántas quebrarán.

Sin consumismos y por la igualdad celebramos el #10DeMayo con este festival virtual que será trasmitido por la plataforma https://t.co/EX4BJ3qwYF, @Capital_21 y las redes de @GobCDMX pic.twitter.com/b5xuFf8Nuj — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 6, 2020

Cabe mencionar que el Gobierno de la CDMX alista el festejo del Día de las Madres el próximo 20 de mayo de forma virtual, donde habrá participación de mariachis y de diversos artistas con Tania Libertad.

Al mediodía del próximo domungo, dos grupos de mariachis cantarán las mañanitas a las madres; posteriormente, diversos músicos, contratados por el gobierno capitalino, amenizada el evento hasta las 20 horas.