Mujer le avienta agua sucia a anciana indígena solo para humillarla

Con los años el ser humano avanza en ciencia y tecnología, pero algunos todavía les falta humildad, como el siguiente video que muestra el momento en que una mujer le avienta agua sucia a anciana indígena que vendía sus artesanías.

La mujer sin tocarse el corazón, le arrojó agua a una anciana que vendía sus artesanías en una de las calles del municipio de Peribán, Michoacán, esto cuando a sabiendas que la mujer indigena estaba debajo con su pequeño muestrario de artesanías, la mujer decidió que era buena idea limpiar a cubetadas de agua su balcón.

Y es que una lamentable realidad en México es el hecho que la pandemia de coronavirus, remarca la discriminación de indígenas en el país, claro ejemplo está el siguiente video de cómo es humillada una anciana indigena.

Mujer le avienta agua sucia a anciana indígena

Como se puede ver en el video, la mujer le avienta agua sucia a anciana indígena y la ancianita queda desconcertada por el balde de agua que le acaban de arrojar, sin embargo el momento logró ser grabado por una joven que pidió que se solidaricen con las personas y en ver de hacer este tipo de actos las ayuden.

“Hoy me tocó esta mala experiencia. Como una señora humilde está trabajando, haciendo la lucha por salir adelante y gente ignorante como mi querida amiga le moja todo su negocio”.

Agregando: “Neta raza, si no tiene nada qué hacer no se ponga hacer este tipo de cosas, pónganse a ayudar no a echar a perder el trabajo de otras personas, porque esto no se hace”, dijo la denunciante.

Recordemos que por este tipo de acciones es que se decidió llevar a cabo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el cual busca enaltecer las diversas culturas de los pueblos originarios, no sólo de México sino de todo el mundo.

Redes reacciona a humillación de abuelita indigena

Las redes sociales no perdonaron los hechos de la mujer.

Como era de esperarse las imágenes causaron mucha indignación entre las redes sociales, las cuales rápidamente viralizaron a la señora que lanzó agua sucia a una anciana.

Y es que en el video se logra ver a la abuelita con rebozo y cubrebocas rodeando el lugar donde tiene sus productos artesanales, los cuales acabaron mojado, mientras que la gente a su alrededor, voltea hacia arriba para ver cómo la Mujer le avienta agua sucia a anciana indígena sin siquiera inmutarse por sus acciones.

