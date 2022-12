Mujer es rescatada en CDMX, dos hombres la acosaban en un baño público. Foto: debate.com

Con las fiestas navideñas en CDMX, son muchas las personas que salen a la calle a vender mercancía, pero en algunos casos son menores de edad quienes atienden los puestos, como fue en este caso, que una joven mujer que atendía un local, fue al sanitario y terminó siendo acosada por dos sujetos, ¡escapó de milagro!

En La Verdad Noticias queremos decirte que este tipo de actos son más frecuentes de lo que la sociedad quiere admitir, siendo las chicas jóvenes quienes sufren de este tipo de agresión verbal que incluso puede llegar a un ataque físico o violación en el peor de los casos, por lo que se recomienda que no anden solas en lugares demasiado concurridos.

Hace poco te contamos sobre una joven que denunció a su jefe por acoso, pero ahora te decimos que son pocas las chicas que lo hacen, ya que el miedo de perder su empleo o ser estigmatizadas es mayor, por lo que prefieren soportar estos tratos, pero siempre hay una salida a estas situaciones y no tienes por qué dudar en denunciar estos actos.

Mujer era acosada y policías de la CDMX la salvan

Grupo de personas. Foto: elimparcial.com

De acuerdo con los oficiales de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, atendieron un llamado en el barrio de Santa Bárbara, en Iztapalapa, en el que se indicaba que una chica de 17 años de edad era acosada por dos sujetos que intentaron agredirla al salir de un baño público.

Fue en la calle Hualquila y el eje 6 Sur, que localizaron a la joven junto a una persona que la estaba acompañando, quien dijo que la vio en crisis y decidió ayudarla, los oficiales se llevaron a la chica a la calle Porfirio Díaz, en el barrio de San Lucas, donde se encuentra su domicilio y una unidad de paramédicos que la diagnostico solo con crisis nerviosa afortunadamente.

Te puede interesar: Metrobús CDMX: En estás líneas puedes pagar con tarjeta bancaria.

¿Qué hacer ante el acoso callejero?

Asegúrate de que no estés en un lugar aislado y que haya personas a tu alrededor, luego alza la voz y señala a la persona que te está hostigando, no uses la violencia y pon distancia entre tú y el atacante, acércate a un oficial si es posible o busca una tienda que tenga seguridad privada y entra, llama a tus conocidos y espera a que lleguen por ti.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de elimparcial.com