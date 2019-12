Mujer es ignorada por la CDMX; pide ayuda desesperada pues teme morir como Abril|

Liliana, es una mujer, madre de tres hijos que ha sufrido violencia intrafamiliar por parte de su marido, quién incrementó sus acciones violentas luego de conocer el sexo de su nuevo bebé.

Hasta ahora, José Luis, su esposo la ha golpeado y amenazado de muerte, pero el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), ha ignorado sus gritos de ayuda, y ahora teme, ser víctima de feminicidio como lo fue Abril, una esposa de 46 años que fue asesinada a balazos a fuera del Reclusorio Oriente.

El caso de Abril Cecilia, es uno de los muchos casos de feminicidio que afecta a mujeres de toda la República Mexicana, y que a pesar de las manifestaciones que activistas realizan, que exigen al Gobierno de México reducir el alto índice, hay situaciones como las de Liliana y Abril, donde sus gritos de auxilio son ignorados o minimizados por las autoridades correspondientes.

CASO LILIANA

La temerosa mujer, ha sufrido violentas golpizas por parte de José Luis, quien la ha agredido brutalmente. Liliana narra que no solo han sido golpes sino también, insultos y humillaciones, quien comenzó a atacarla desde que supo que el bebé del que está embarazada es una niña.

JOSÉ LUIS ENFURECE CON EL DOCTOR

Cuando José Luis, esposo de Liliana, se enteró del sexo de su nuevo bebé enfureció, pues ella relató: “Yo noto de inmediato la molestia. Fue muy grosero con el doctor. Le dijo que se fijara bien, que si sabía lo que hacía porque él había hecho un varón”.

MUJER ES AMENAZADA

Liliana, cuenta con una gran cantidad de evidencias en las que su esposo se ve portando armas largas indicando que la matará por no haber procreado para él un niño, pues en su lugar tendrá a una niña; uno de esos dice lo siguiente: “Pum, la tengo reservada para ti, pendeja. Con esta te voy a partir tu madre”.

Chat de amenaza de José Luis para Liliana

AZCAPOTZALCO IGNORA A LILIANA

A pesar de que la fémina ha buscado ayuda en diversas instituciones, desde organizaciones civiles y gubernamentales, como lo ha sido el Centro de Justicia para la Mujer en Azcapotzalco, sus gritos de auxilio han sido ignorados.

TEME QUE JOSÉ LUIS CUMPLA AMENAZAS

Después de que, José Luis, golpeó a sus hijos de 11 y 15 años, además de, a ella y a su padre de 74, luego de que la amenazará con hacerlo, Liliana tiene miedo, y teme morir como Abril Cecilia, pues el miedo le impide continuar con su vida normal, y las restricciones que le han brindado a su esposo, han sido una y otra vez violadas sin que la autoridad de la CDMX haya tomado alguna acción al respecto.

JOSÉ LUIS PODRÍA SER DETENIDO

La atemorizada madre, informó que, José Luis, podrá ser detenido por 36 horas si no acude a la audiencia a la que ha sido citado, pero, indica que eso no la salvará, pues comentó: “Si no va, lo detienen 36 horas y me va a pasar como a la chica (Abril), que lo dejaron y la mató”.

