Agencias/Diario La Verdad Saltillo, Coahuila.- Mujer es golpeada por tercera vez pero no denunciará, Ileana Patricia de 28 años de edad ha decidido no interponer una denuncia en contra de su esposo. La joven agredida estuvo en el interior de una camioneta de policía en lo que la ambulancia llegaba al lugar, una vez que fue revisada de los golpes fue trasladada al Hospital General; estando ahí le manifestó a los uniformados que ella no podía denunciar a su marido. Esta fue la tercera ocasión en la que su marido la golpea, los hechos ocurrieron en Saltillo en el estado de Coahuila; tras un llamado de un hombre que manifestó que su cuñada había sido atacada a golpes por su pareja, por lo cual tuvo que sacarla de manera inmediata del lugar en donde se encontraban.

Mujer es golpeada por tercera vez pero no denunciará e Ileana Patricia ha decidido ser una víctima más de la violencia sufrida por muchas mujeres y quedarse callada, a pesar de se una víctima constante de la violencia. e Ileana Patricia ha decidido ser una víctima más de la violencia sufrida por muchas mujeres y quedarse callada, a pesar de se una víctima constante de la violencia. Cuando ella se negó a denunciar el delito por parte de su esposo, ella se negó rotundamente a pesar de los uniformados intentaron convencerla. El hombre la golpeó en repetidas ocasiones en su cuerpo y en el rostro. Al percatarse de que habían llamado a las autoridades el hombre escapó del lugar de los hechos, de igual manera la joven Ileana le pidió a la gente que se fuera para que no vieran a su pareja.