Mujer es atacada brutalmente por su pareja y su hijo divulga vídeo en redes

Una mujer, madre de un pequeño de 8 años, fue captada en vídeo por su hijo cuando su pareja la agredió brutalmente; el vídeo fue compartido en redes sociales por el propio niño tras el incidente de violencia doméstica.

“Ayúdanme, me está matando”, dice la mujer de San Lorenzo, Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, “Me golpeó la cabeza, con muchas patadas. Me está matando se los juro con mi vida; aquí hay dos niños de 8 y 4 años, ayúdenme, me está matando”.

Esta no es la primera vez que un vídeo viral muestra a una mujer golpeada por su novio; en el caso de la madre del niño de 8 años, el vídeo fue viralizado este 24 de julio, según los reportes de La Verdad Noticias.

¿Cómo se siente una mujer después de ser golpeada?

Violencia doméstica deja secuelas emocionales

Las mujeres víctimas de violencia doméstica, el otro virus que ataca durante la pandemia COVID-19, caen en un estado de confusión emocional y entumecimiento de sus emociones que pueden afectar su comportamiento y actitud.

“Produce sufrimientos extremos, complejos, porque siente que ha faltado al mandato de ser buena para él, se siente culpable por haber dejado de tolerar, de aguantar, hasta se cree la causante del estallido de violencia", dijo Emilce Dio Bleichmar de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid).

¿Qué se considera violencia en la pareja?

Violencia en la pareja incluye agresiones físicas y verbales

La violencia doméstica se denomina a un patrón repetitivo de abuso en relaciones de matrimonio, noviazgo, concubinato e incluso extramaritales o a la ex-pareja, que involucra las “conductas coercitivas” especialmente hacia las mujeres.

Entre las cosas que son ilegales hacer en una relación, se incluye el maltrato físico, sexual, psicológico y económico, como el vivido por la mujer no identificada en el vídeo viralizado en redes por su hijo de 8 años.

