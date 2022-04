Mujer envía carta a Soriana: la vigilaron hasta cansarla y ni terminó sus compras

Lamentablemente los robos en México cada vez son más frecuentes, lo que ha llevado a las tiendas de supermercado a incrementar su vigilancia, sin embargo esto puede llegar a ser molesto para los clientes que se han sentido acosados por los guardias de seguridad, muestra de ello es una mujer que envió una carta a Soriana denunciando que la vigilaron hasta cansarla, por lo que ella no pudo ni terminar sus compras.

Es normal que en los supermercados haya personal de vigilancia merodeando por los pasillos y asegurándose que todo esté en orden, pero su presencia en ocasiones puede llegar a ser molesta para los clientes, que se sienten intimidados y hasta acosados por el personal.

Incluso en La Verdad Noticias te hemos contado que Bodega Aurrerá detuvo a una clienta debido a su "vientre abultado" creyendo que tenía guardado mercancía.

Ahora es una usuaria de redes sociales ha denunciado el desagradable momento que pasó en una tienda de supermercado, asegurando que un guardia de seguridad la estaba siguiendo, para asegurarse que no había robado nada, lo que la hizo sentir bastante incómoda, por lo que se retiró de la tienda sin haber terminado con sus compras.

La carta de una cliente denunciando la vigilancia extrema

Esta fue la carta que escribió denunciado la vigilancia extrema

Se trata de la usuaria identificada como Fab Villagran, quien a través de Twitter publicó una carta contando su testimonio de cómo un día de compras, la llevó a vivir un acoso desmedido por un guardia de seguridad de una tienda de supermercado.

“El momento más incómodo de mi vida lo pasé en Soriana. Acoso de sus vigilantes, no concluí mis compras porque me seguían, al final me esperó uno afuera (de la tienda), revisaron mis productos y me vi en la necesidad de mostrar el ticket, ‘pensaron’ que había cambiado un artículo de 58 pesos por uno de 59 pesos”, explicó la joven en la descripción de la publicación que iba acompañada de la carta que escribió.

¿Dónde puedo poner una queja de Soriana?

La empresa tiene líneas directas de atención al cliente

Si tienes alguna queja o detectas algún comportamiento o acción que vaya en contra del Código de Ética, Política o Procedimientos de la empresa puedes reportarlo a los canales de Línea Directa de la empresa Soriana, al teléfono 81-1095-2020, o bien al correo soriana@letica.email.

