Mujer embarga a Elektra tras ganar demanda; aseguran ‘no tener dinero’ para pagar

Aunque parezca difícil de creer una mujer logró embargar un Elektra en Morelia, Michoacán, esto luego ganar un juicio tras demandarlos por ‘desaparecerle’ depósitos en dólares, dinero que su esposo le abonaba mensualmente. La mujer reportó que algunos depósitos aparecían incompletos.

La situación no solo es extraña por el dinero que la tienda no entregó, sino porque además aseguraron que no tenían dinero para pagar la deuda, por lo que permitieron que la mujer los embargara.

De acuerdo con la información preliminar, durante ocho años la mujer estuvo recibiendo dinero de su esposo pero los abonos eran incorrectos, además notó que los dólares que se convertían en pesos no estaban reflejandose en su cuenta, por lo que decidió reclamar a la empresa, que se negó a hacerse responsable. Cabe indicar que la tienda anunció el cierre de todas sus sucursales en Perú, por lo que parece que la empresa va en picada.

Embargó a Elektra para cobrar deuda de 330 mil peso

La mujer se llevó a casa televisores, muebles y hasta motocicletas

La mujer no se quedó con los brazos cruzados, así que interpuso una demanda bajo la tutela de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios (CONDUSEF). Finalmente ella ganó el juicio, pero Banco Azteca se negó a pagar su deuda, argumentando que ‘no tenía dinero’.

La demandante no estaba dispuesta a irse con los brazos cruzados, así que cobró los 330 mil pesos que le debían embargando la tienda, llevándose a su casa la mercancía necesaria para cubrir la deuda.

De acuerdo con algunos testigos la mujer se llevó televisiones, refrigeradores, muebles y hasta motocicletas y pese a que los trabajadores de la tienda estaban indignados nada pudieron hacer para detener a la mujer.

Cabe indicar que hace un año la empresa fue obligada a pagar más de 18 mil mdp al SAT por “infracciones”, por lo que llevaría bastante tiempo cayendo en situaciones similares.

¿Qué es es un embargo?

La tienda embargada se encuentra en Morelia, Michoacán

El embargo judicial es un acto jurídico que consiste en el derecho que tiene el acreedor para ejercer y asegurar el cobro de una deuda sobre los bienes del deudor. Es decir es el despojo de bienes que se puede sufrir si no se paga una deuda, tal como le ocurrió a tienda Elektra que fue embargada por la mujer para cobrar los 330 mil pesos que le debían.

