Mujer deja abandonado a su perrito en NL

Mujer abandonando a cachorro de dos meses

Las cámaras de seguridad de una veterinaria en Nuevo León captaron el momento en el cual una mujer decidió abandonar a un perrito justo afuera del establecimiento

El video fue publicado el 15 de diciembre en Facebook, dejando en evidencia a la presunta duela del cachorro quien tenia aproximadamente dos meses y fue abandonado a la intemperie y en condiciones de descuido.

Personal de Casa Luca resguardó al can e hicieron un llamado para que no compren ni regalen perros ni gatos en esta temporada, pues serán abandonados posteriormente, ya que la gente no está consciente de que requieren cuidados, alimentación, vacunas y atención.

Además, solicitaron un hogar temporal para el cachorro, pues no cuentan con espacio en el establecimiento