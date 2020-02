Mujer con esclerosis múltiple da a luz a una bebé en IMSS de Hermosillo

Cynthia Lorena Flores López, una mujer de 30 años de edad, ha dado a luz en el Hospital de Ginecopediatría (HGP) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se encuentra ubicado en Sonora, pero lo más sorprendente del caso es que la mujer sufre de una enfermedad llamada esclerosis múltiple.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

Es un daño a los nervios interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, lo que puede provocar desde pérdida de la visión, dolor, fatiga y disminución de la coordinación, pero los síntomas, la gravedad y la duración pueden variar según la persona.

Mujer sorprende al dar a luz a una bebé sana pese a que padece esclerosis múltiple

En el caso de Flores López es una mujer joven que pese a las molestias normales del embarazo, también padecía de esta enfermedad y logró dar a luz a una bebé cuando fue atendida el pasado 20 de enero. Cabe mencionar que este ha sido su segundo embarazo ya que seis años atrás tuvo un hijo varón, por ello la pareja dice sentirse contenta.

La mujer dijo a los medios locales de Hermosillo, que todo salió muy bien, pese a tener el problema de la esclerosis múltiple, “me preguntaron si me iba a operar y les dije que sí, por lo mismo de mi salud”, Cynthia dijo que no desea arriesgarse más y ha decidido no tener otro embarazo, por lo que se ha operado como método anticonceptivo permanente.

Flores López dijo que durante todo su embarazo acudió al IMSS para sus exámenes de rigor y los médicos le fueron informando sobre su evolución, la cual menciona que ha sido perfecta, “todo estuvo perfectamente bien, explicado todo bien y estuvieron muy atentos con todo el servicio”.

La menor llevará por nombre Elizabeth y nació alas 37.5 semanas con una condición de salud plena y sana, debido a que la madre siguió todas las indicaciones que le hicieron para poder lograr un embarazo seguro.

Así mismo Cynthia Lorena comentó que ahora retomará su tratamiento para combatir la esclerosis múltiple además que aplicará todo lo aprendido del HGP, con el programa de Mamá Canguro y Lactancia Materna, para que sean de provecho para su bebé.

