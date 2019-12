Mueven puestos de Circunvalación porque estorbaban a trabajadoras sexuales

Los puestos ambulantes de la avenida Circunvalación, en la alcaldía Cuahtémoc, fueron movidos por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, ya que impedían a trabajadoras sexuales realizar su actividad.

Avelino Méndez Rangel, subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, a través de un comunicado ofreció una disculpa a las trabajadoras sexuales de la avenida Circunvalación que se vieron afectadas por la presencia de comerciantes informales en dicha avenida que por años se ha caraterizado por la presencia de mujeres que ofrecen sus servicios sexuales.

"La intención nunca fue que se sintiera descrominadas por un malentendido", agregó el Gobierno Ciudad de México.

Además, señaló que tras una reunión con las trabajadoras sexuales se aclaró la situación y se logró un acuerdo.

El Gobierno de la Ciudad de México ha retirado a ambulantes para no perjudicar la labor de las trabajadoras sexuales

En dicha junta, estuvieron representantes del Consejo pra Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la asociación civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer (dedicada a defender los derechos de sexoservidoras en el país), así como personal adscrito a la subsecretaría de la misma dependencia de la CDMX.

La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer declaró en días pasados que el sábado 7 de diciembre, sexoservidoras de la Merced que tienen sus espacios de trabajo en la avenida de Circunvalación, entre Soledad y Corregidora, fueron "notificadas" por la líder de vendedoras ambulantes Clara Franco e inspectores de la vía pública, que ya se habían entregado todos los espacios a comerciantes y que ellas no tenían cabida.

APOYO A TRABAJADORAS SEXUALES

El barrio de Las Merced, en el centro de la CDMX, es una zona donde se sigue ejerciendo el trabajo sexual, ya que decenas de mujeres buscan de esa manera sobrevivir.

"Yo inicié como trabajadora sexual porque fui traída, me trajeron de mi pueblo a base de enamoramiento, me enamoraron, me trajeron y que te puedo decir, me enamoraron y ya cuando me di cuenta pues ya estaba trabajando", recordó "La Suspiros".

En el país hay más de 862 mil mujeres que realizan trabajo sexual, según el censo de población 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) y cerca de 35 mil en la CDMX, según datos de organizaciones sociales.

Además, hace casi 30 años, cuatro estudiantes de sociología de la UNAM llegaron a la Merced para iniciar una tarea de investigación que se convirtió en el trabajo en el que hasta hoy permanecen y han cambiado la vida de más de 250 mil trabajadoras sexuales.

"Me di cuenta de que habían muchas injusticias, mucha violación a los derechos humanos. Llegaban 'las paneles', como le decían', 'las razias' y se las llevaban y eran 15 días presas. También vi morir muchas compañeras que en aquella época no sabían cómo protegerse", compartió Elvira Madrir, presidenta de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez".

