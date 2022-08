Muerte de Debanhi podría estar ligada a trata de personas, resalta Mario Escobar

Mario Escobar, padre de la joven ultimada en Nuevo León, no descarta que el caso de la menor esté vinculado al delito de trata de personas, puesto que asguró que la Fiscalía General del Estado, esta ocultando información valiosa, para esclarecer el caso, por lo que tomará la situación en sus manos y buscará llegar hasta las últimas consecuencias.

Como se informó en La Verdad Noticia, el hombre emitió un ultimátum contra las autoridades a fin de que estas puedan cumplir un plazo, para que dieran a conocer los avances en la investigación, luego de que la última autopsia arrojó que la fémina, no murió por asfixia.

En ese sentido, Escobar advirtió que de no tener las respuestas por parte de las autoridades correspondientes en Nuevo León, optará por implementar otras estrategias, entre las cuáles, dijo que pedirá la destitución de altos funcionarios.

“Vamos a investigar, no puedo asegurar hasta no tener el documento, a lo mejor algo están escondiendo, es increíble que quieran que yo les resuelva en 15 días lo que ellos no han hecho en 100”, aseveró.